Cuffie per gaming con presa jack audio da 3.5mm in offerta a partire da soli 9,99 euro

Se siete alla ricerca di un paio di cuffie pensate per il gaming, per godervi al meglio l’esperienza con i i vostri videogiochi preferiti, queste cuffie in offerta potrebbero fare al caso vostro, visto soprattutto il prezzo particolarmente succoso.

Le cuffie sono state realizzate appositamente per i gamer, allo scopo di offrire un’esperienza immersiva durante le sessioni di gioco, ma sono perfette anche per ascoltare musica o godersi un film o una serie TV.

L’accessorio è dotato di morbido pad sull’archetto e sui padiglioni auricolari, con fascia estensiva regolabile per garantire il massimo comfort di gioco. Tecnicamente includono driver magnetici al neodimio da 40 mm per un suono chiaro e bassi profondi, oltre ad audio cristallino per effetti sonori coinvolgenti e chat chiare. Il microfono flessibile e regolabile può rilevare i suoni con grande sensibilità, garantendo una comunicazione perfetta.

Infine sono dotate di presa jack audio da 3,5 mm che permette di collegarle a qualsiasi dispositivo: dallo smartphone e il tablet al computer o alla console di gioco.

L’unica differenza tra un modello e l’altro, oltre che nel prezzo, risiede nell’estetica: uno è completamente nero con alcuni particolari in blu oppure in rosso, l’altro invece ha un rivestimento stile camouflage, ottimo per gli amanti dei giochi di guerra che vogliono rendere riconoscibili le proprie passioni.

Il modello nero e blu (o rosso) costa solo 9,99 euro mentre la versione camouflage è in vendita a 15,99 euro. Entrambi si acquistano su Ebay e la spedizione, dalla Cina, è completamente gratuita. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.