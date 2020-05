Come ottenere Windows 10 completamente gratis

Windows 10 gratis, in edizione Home oppure in quella Pro. Non stiamo mentendo quando vi diciamo che tutto questo è possibile. Il merito va infatti ad una promozione appena lanciata su Keysworlds dove, acquistando uno dei pacchetti Office proposti, si può ottenere una licenza completa al sistema operativo di Windows.

Tutto nasce dal fatto che il telelavoro continua anche adesso che siamo in piena fase 2: se infatti è stato ammorbidito il lockdown, restano ancora in vigore l’obbligo del distanziamento fisico e l’utilizzo di mascherine chirurgiche monouso negli ambienti chiusi e in quelle situazioni in cui non è possibile mantenere la distanza minima di sicurezza tra persone.

Perciò lavorando da casa, dicevamo, sorge la necessità di attrezzarsi con i giusti software per lavorare meglio e con maggiore produttività. Risparmiare tempo, quindi, ma senza che il lavoro ne risenta. Per farlo, generalmente possono risultare molto utili l’ultima versione di Windows 10 e un buon pacchetto Office per lavorare con i documenti condivisi tra colleghi.

Fino a che non c’era l’esigenza di lavorare da casa si poteva anche continuare ad usare il vecchio computer per email e social network, ma adesso una vecchia versione di Windows 7 o 8 oppure un pacchetto Office di dieci anni fa possono davvero rallentare il flusso di lavoro. Ed ecco che entra in ballo questa succosa promozione.

Acquistando ad esempio il pacchetto Office 2016 Professional a circa 19 euro oppure Office 2019 Professional a 34 euro si ottiene la licenza a Windows 10, Home o Pro è da decidere in fase di acquisto e la differenza è di pochi euro tra uno e l’altro (qualche volta anche meno di un euro). Si può perfino acquistare l’abbonamento a Microsoft Office 365 Professional a 17 o 18 euro con licenza Windows inclusa nel prezzo.

Ma se Office non vi serve, potreste anche soltanto valutare l’idea di aggiornare Windows. In tal caso c’è lo sconto del 38% sulle due edizioni, Home e Pro, inserendo il codice XOFF38 nel carrello prima dell’acquisto.

Viceversa, se Windows 10 è aggiornato ma vi manca l’Office giusto, sono disponibili diversi pacchetti con uno sconto del 50% grazie al codice XOFF50 da inserire nel carrello.

Vi ricordiamo che potete comprare uno dei pacchetti software su Keysworlds.com usando PayPal, bonifico bancario, carta di credito e carta di debito. Per qualsiasi dubbio/domanda potete rivolgervi al servizio clienti attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, tramite email all’indirizzo [email protected].