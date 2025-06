Sennheiser ACCENTUM Plus a 145,99, audio di qualità, autonomia da record ANC

Comfort eccezionale, autonomia record e audio di qualità: le nuove cuffie Sennheiser ACCENTUM Plus uniscono tutto questo in un unico prodotto che ora è disponibile

a 145,99€ ivence che 199,99 su Amazon, con un eccellente rapporto qualità/prezzo per chi cerca un’esperienza sonora elevata.

Audio di qualità, ovunque

Le ACCENTUM Plus sono progettate per offrire una resa sonora di alto livello in ogni contesto, grazie al supporto per l’audio stereo HD, la cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida adattiva e un equalizzatore integrato a 5 bande che consente di personalizzare l’ascolto in base alle preferenze individuali. Perfette per accompagnare viaggi, sessioni di lavoro o momenti di relax, garantiscono un suono ricco e privo di interferenze. Il controllo touch integrato semplifica la gestione della musica e delle chiamate.

Comfort per lunghe sessioni

Un altro punto di forza di queste cuffie è il comfort. Il design è leggero ed ergonomico, con padiglioni morbidi e ben imbottiti e un archetto regolabile, pensato per un utilizzo prolungato. Ideali per giornate in ufficio, lunghi spostamenti o maratone musicali, permettono di restare concentrate sull’ascolto senza fastidi, anche dopo molte ore.

50 ore di autonomia e ricarica veloce

Impressiona l’autonomia fino a 50 ore con una sola carica. Inoltre, la ricarica rapida consente di ottenere 5 ore di riproduzione con soli 10 minuti di collegamento alla presa. Una dotazione ideale per chi vive con ritmi intensi. La confezione include una custodia imbottita per il trasporto, un cavo USB-C per la ricarica e un cavo audio per l’ascolto anche via filo: tutto ciò che serve, subito pronto all’uso.

Prezzo vantaggioso per prestazioni da top di gamma

Rispetto a un prezzo di listino superiore ai 199,99€, l’offerta attuale a 145,99€ su Amazon rende queste cuffie particolarmente competitive, anche rispetto ad alternative ben più costose. L’eccellenza sonora e la qualità costruttiva firmate Sennheiser si uniscono a una proposta accessibile e completa, adatta a ogni esigenza.