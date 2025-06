Switch 2 fa la storia, l’hardware di maggior successo degli ultimi 8 anni

Nintendo ha segnato un nuovo primato: oltre 3 milioni di console vendute in 24 ore, un risultato che triplica i numeri ottenuti al debutto della PlayStation 4. A certificare l’exploit è il settimanale Barron’s, testata legata al Wall Street Journal, che parla del “più grande successo hardware degli ultimi otto anni”.

Un debutto che ha riportato alla memoria scene d’altri tempi: AOL.com e USA Today riferiscono di lunghe file negli Stati Uniti davanti a rivenditori come Walmart, Target, Best Buy e Gamestop, con appassionati in coda per ore come ai tempi dei primi iPhone.

Tra passato e futuro: continuità e potenza

Il successo della nuova console affonda le radici in una strategia che punta sulla continuità senza rinunciare all’innovazione. La prima Switch, lanciata nel 2017, ha superato le 152 milioni di unità vendute. La Switch 2 raccoglie quell’eredità, ma la rilancia: grazie alla retrocompatibilità, gli utenti sanno che i giochi già acquistati non andranno persi — e anzi, molti titoli beneficiano delle nuove prestazioni.

In un’anteprima dettagliata, Bloomberg sottolinea come il nuovo sistema valga ogni centesimo dei 150 dollari in più rispetto alla generazione precedente. Migliorano le prestazioni, la grafica e l’ergonomia. Si parla di risoluzione 4K, HDR più incisivo e una sensazione generale di qualità che trasmette l’idea di trovarsi di fronte a una macchina profondamente rinnovata.

Il cambio di chip che fa la differenza

Sul fronte industriale, un passaggio chiave è stato l’abbandono di TSMC per la produzione dei chip in favore di Samsung, come rivelato da Bloomberg. Il chipset Nvidia è stato riadattato per essere prodotto nelle fabbriche del colosso coreano, una mossa che permette a Nintendo di evitare i colli di bottiglia che affliggono oggi TSMC, oberata dagli ordini di clienti come Apple.

L’obiettivo ora è 20 milioni

Con un’accoglienza del genere, Nintendo ha deciso di rivedere al rialzo le sue previsioni: la Switch 2 non punta più ai “soli” 15 milioni di unità vendute, ma potrebbe arrivare a 20 milioni entro marzo 2026. Un obiettivo ambizioso, ma che appare alla portata.

Un approccio diverso

Come ricorda ancora Barron’s, la forza di Nintendo sta anche nell’aver scelto una strada diversa rispetto a Sony e Microsoft. Meno ossessionata da tecnicismi e risoluzioni da primato, più attenta invece al piacere del gioco, alla semplicità d’uso e al coinvolgimento intergenerazionale.

Per prenotare subito e assicurarsi il prezzo minimo garantito, di seguito il link su Amazon per la prenotazione della Nintendo Switch 2.