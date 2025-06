Mosca fruga dentro WeChat per smascherare le spie di Pechino

La Russia monitora WeChat per individuare spie cinesi. Secondo un documento segreto ottenuto dal New York Times, gli agenti del controspionaggio russo stanno analizzando i dati raccolti dalla popolare app cinese di messaggistica per identificare possibili legami con l’intelligence di Pechino.

WeChat – sviluppata da Tencent – è una piattaforma diffusa in tutta la Cina e tra le comunità cinesi nel mondo. Conta oltre 1,4 miliardi di utenti attivi e integra messaggi, pagamenti, social network e persino servizi pubblici. Non usa la crittografia end-to-end e il governo cinese mantiene un controllo diretto sul sistema, sfruttandone le vulnerabilità per sorvegliare contenuti e comunicazioni. Un’impostazione che può essere sfruttata anche da agenzie di intelligence straniere.

Il documento rivela che l’FSB, il servizio di sicurezza interna russo, utilizza uno strumento chiamato “Skopishche” – termine russo che indica una folla – per analizzare account, contatti e cronologie di chat ottenuti da telefoni sequestrati. L’obiettivo: ricostruire le reti di comunicazione che passano attraverso WeChat e individuare chi potrebbe essere in contatto con funzionari o emissari dell’intelligence cinese.

Lo stesso documento menziona anche un secondo sistema, “Laretz”, capace di incrociare migliaia di indicatori digitali. Non è chiaro quanto siano efficaci questi strumenti o fino a che punto il FSB riesca a intercettare direttamente i dati dalla piattaforma cinese.

WeChat era stata temporaneamente vietata in Russia nel 2017. L’accesso è stato riattivato quando Tencent ha accettato di registrarsi come “organizzatore di diffusione di informazioni”, obbligo previsto per le piattaforme estere con una certa dimensione. L’autorizzazione attuale prevede che i dati degli utenti russi siano conservati su server locali e messi a disposizione delle autorità in caso di richiesta formale.

WeChat resta quindi un’app strategica non solo per la Cina, ma anche per chi osserva da vicino i movimenti digitali legati a Pechino, in un momento in cui i rapporti tra Mosca e la Repubblica Popolare si intrecciano su più piani: economico, militare, tecnologico. Anche nel cyberspazio, dove le alleanze si misurano anche nella diffidenza.

Per aggiornamenti e approfondimenti sul tema della sorveglianza digitale e della sicurezza informatica, rimandiamo alla sezione dedicata di Macitynet.