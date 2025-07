Cyberpunk 2077, gli FPS mostrano le differenze tra Apple M1, M2, M3 e M4

Andrew Tsa, giocatore e creator YouTube, ha testato Cyberpunk 2077 su quattro diversi Mac evidenziando i diversi risultati che è possibile ottenere sfruttando: un MacBook Pro M4 (16GB, GPU core), un MacBook Pro M3 Max (48GB / 40-core GPU), un MacBook Pro M1 Max (32GB / 32-core GPU) e un MacBook Air M1 (8GB / 8-core GPU). Il gioco è stato inoltre testato su un MacBook Pro M4 sfruttando CrossOver (applicazione che consente di eseguire giochi per PC).

Dopo avere atteso per mesi, questo titolo AAA, Cyberpunk 2077 per Mac è arrivato il 17 luglio (sei mesi più tardi rispetto a quanto inizialmente previsto; per sfruttarlo servono almeno 16GB di RAM (escludendo quindi i Mac entry level) e la versione Ultimate Edition è scaricabile tramite il Mac App Store, ma anche da Steam, Epic Games Store e GOG.com.

Dai risultati mostrati da Tsai si evince che le performance migliori si ottengono sui MacBook con chip M3 Max con GPU 40-core e 48GB di memoria unificata, arrivando a 78fps a 1080p con la funzione upscaling disattivata. Attivando l’opzione MetalFX le performance arrivano a oltre 100 FPS, garantendo un gamepley perfettamente fluido.

Il MacBook Pro con chip M1 Max, nonostante di vecchia generazione, riesce a comportarsi meglio dei chip M4, offrendo 51,87 FPS sia con l’opzione MetalFX attivata, sia disattivata.

Anche non disponendo di un Mac top di gamma, è possibile arrivare a 30 fps sui MacBook con chip M4 con l’upascaling attivo. La macchina che si comporta peggio è il MacBook Air M1, non ufficialmente supportato dal gioco e che per via degli 8GB di serie, arriva a poco più di 12FPS.

Interessante il benchmark con CrossOver su un MacBook Pro M4: Cyberpunk 2077 perde solo pochi FPS rispetto al gioco nativo; ulteriori migliorie sono previste nei prossimi mesi con gli sviluppatori del gioco che hanno già riferito di ottimizzazioni specifiche per i chip Apple Silicon.

Il ray tracing è disponibile con chip M3 e successivi. Cyberpunk 2077 Ultimate Edition si acquista su Mac App Store direttamente da qui al prezzo di 82,90 euro. Oltre che su Mac App Store, Cyberpunk 2077 Ultimate Edition è disponibile anche su Steam: nel negozio digitale di Valve è disponibile anche solamente il gioco base Cyberpunk 2077 senza espansioni, al prezzo di 59,99 euro.