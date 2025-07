Amazon Amazfit GTR 3, smartwatch elegante per tutti i giorni a 69,90€

È in offerta su Amazon Amazfit GTR 3, utile per il monitoraggio quotidiano e l’attività sportiva, il cui prezzo scende a 69,90€ rispetto ai 149,90€ di listino, minimo storico

Design elegante con assistente vocale integrato

Lo smartwatch Amazfit GTR 3 combina un design classico con funzionalità smart avanzate. La cassa circolare ospita un display AMOLED con interfaccia ben studiata, animazioni a 60 fps e navigazione ottimizzata dal sistema operativo Zepp. Tra le funzioni principali, spicca il supporto ad Alexa integrato per comandi vocali online e un assistente vocale offline utilizzabile anche senza rete, utile per attivare modalità sportive o misurazioni della salute in movimento.

Monitoraggio completo per ogni attività

Progettato per l’attività fisica, Amazfit GTR 3 integra oltre 150 modalità sportive, tra cui corsa, ciclismo e nuoto. Registra in tempo reale dati come frequenza cardiaca, calorie bruciate e distanza percorsa.

Per chi pratica sport abitualmente, lo smartwatch confronta la performance attuale con quelle precedenti, incentivando il miglioramento. È utile anche per escursioni o attività outdoor, grazie alla presenza di altimetro barometrico e supporto ai sistemi GPS, GLONASS, Galileo, BDS e QZSS.

Autonomia estesa e funzioni evolute

Uno dei punti forti è la batteria da 450 mAh, che garantisce fino a 21 giorni di utilizzo con una singola carica. Anche attivando funzioni come GPS o monitoraggio continuo, l’autonomia resta superiore alla media dei modelli della stessa fascia.

Il corpo leggero e sottile dell’orologio lo rende adatto all’uso prolungato, senza sacrificare eleganza e leggibilità del display. Ideale per chi cerca un equilibrio tra estetica e prestazioni tecniche.

Prezzo attuale e sconto disponibile

Il prezzo di listino di Amazfit GTR 3 è di 149,90€, ma oggi è disponibile su Amazon a 69,90€, con un risparmio diretto di 80€.

