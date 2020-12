Da Apple un programma di mentorship per gli studenti dei college

Apple ha annunciato negli USA “[email protected]”, un programma di tutoraggio pensato per gli studenti universitari di prima generazione, iniziativa per la quale il lancio è previsto per l’inizio del 2021. In un PDF che descrive in dettaglio il programma si spiega che [email protected] si rivolge agli studenti al primo anno del college e a quelli del secondo anno che si stanno specializzando in finanza, matematica, economia, imprenditoria aziendale, data analytics e contabilità.

Alcune iniziative corrispondono alle sessioni di coaching one-on-one tenute da educatori Apple che hanno lo scopo di fornire risorse per l’apprendimento e proporre opportunità di crescita professionale, con possibilità di formazione tramite osservazione diretta in situazione di lavoro, stage a pagamento e tirocini retribuiti.

Il programma in questione non è stato ancora ufficialmente annunciato da Apple e non è chiaro quando lo sarà. A riferire la novità è il sito MyHealthyApple che la scorsa settimana ha individuato riferimenti in un post su LinkedIn. Apple sta accettando candidature da studenti con diverse medie di voti.

I candidati devono essere al loro primo o secondo anno di college, con un genitore o un tutore legale non in possesso di laurea; i candidati ideale devono desiderare di conoscere il mondo della finanza ed essere disposti a lavorare in un “ambiente frenetico e innovativo”, ed avere l’obiettivo di specializzarsi in una delle discipline accettate. Cupertino accetta candidature fino all’8 gennaio 2021 e gli studenti che desiderano partecipare devono fornire dettagli sulla scuola frequentata, media dei voti, un curriculum e altri dettagli.