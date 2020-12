Samsung Galaxy S21 userà S Pen

Il Samsung Galaxy S21 che sarà presumibilmente presentato tra poche settimane avrà la S Pen. A inizio dicembre la società aveva spiegato che “le funzionalità più amate” del Galaxy Note sarebbero state portate anche su altri telefoni della linea Galaxy e della possibilità di trovare la S-Pen sul nuovo S21 se ne è già parlato più volte nel corso degli ultimi mesi, ma questa volta la conferma è quasi definitiva.

Il supporto infatti figura in un documento depositato presso la FCC, dove si parla di un modello siglato SMG998B e dove si legge esplicitamente che un dispositivo EUT (acronimo di Equipment Under Test) può essere utilizzato con una S-Pen sia in modalità hover che in modalità click «L’EUT può essere utilizzato anche con un dispositivo stilo (S-Pen). L’EUT funziona con la S-Pen in due diverse modalità per l’accoppiamento induttivo e il rilevamento del movimento della S-Pen (Hover e Click) che operano nella gamma di 0,53 –0,6 MHz».

Da questa documentazione viene confermato anche il sistema di trasferimento dell’energia tramite wireless, che potrà ad esempio essere utilizzato per ricaricare piccoli oggetti come gli auricolari Galaxy Buds Pro in arrivo, semplicemente appoggiandoli sul dorso del telefono, sfruttando così l’energia contenuta nella batteria dello smartphone.

Si parla anche di Wi-Fi 6E e di tecnologia UWB (sigla di ultra wideband, ovvero quella tecnica di trasmissione sviluppata per trasmettere e ricevere segnali mediante l’utilizzo di impulsi di energia a radiofrequenza di durata temporale estremamente ridotta e quindi con occupazione spettrale molto ampia) che dovrebbe consentire al nuovo telefono di individuare oggetti ed animali domestici, ma anche aprire le porte e personalizzare l’esperienza d’uso del dispositivo in auto in un modo tutto nuovo. Ricordiamo che Apple integra la tecnologia UWB fin dagli iPhone 11 del 2019.

Ora, per avere la conferma – o eventualmente la smentita – ufficiale, come scrivevamo in apertura non bisognerà attendere molto. Si vocifera che Samsung possa tenere un evento il prossimo mese, più precisamente giovedì 14 gennaio, proprio per presentare questo nuovo telefono che dovrebbe sfidare la nuova linea 12 di iPhone.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Samsung sono disponibili da questa pagina, mentre in questa sezione del nostro sito trovate tutti gli articoli dedicati all’universo Android. Per chi invece è interessato agli iPhone 12 tutto quello che c’è da da sapere è riassunto qui. Sulle pagine di macitynet trovate anche le recensioni di iPhone 12 Pro, iPhone 12, 12 mini e anche 12 Pro Max.