Da Bang and Olufsen Beosound A1 di seconda generazione con supporto ad Alexa

Nel 2016, Bang & Olufsen ha annunciato il suo primo altoparlante Bluetooth compatto. Beoplay A1, un piccolo dispositivo a forma di disco con un’ottima qualità del suono e durata della batteria di 24 ore. Arrivò sul mercato, come da tradizione B&O, con un prezzo premium per quel che in effetti offriva, ma oggi l’azienda sta introducendo il modello di seconda generazione, chiamato Beosound A1, e che supporterà Alexa.

B&O afferma che questo è il primo altoparlante solo Bluetooth con Alexa “completamente integrato”. Da notare, che il nuovo A1 non ha un modulo proprio per la connessione a Internet, e per il corretto funzionamento si basa sul telefono o su un altro dispositivo collegato. Durante la configurazione iniziale l’utente dovrà collegare o creare un account Alexa. Affinché tutto funzioni al meglio, però, si dovrà mantenere lo smartphone o altro dispositivo nella portata Bluetooth di A1. B&O afferma che i microfoni di bordo possono captare la voce da cinque metri di distanza e l’altoparlante continuerà a captare i comandi fino a tre ore dopo lo spegnimento.

In termini, Beosound A1 di seconda generazione, è più sottile e leggero rispetto al modello precedente, con una griglia riprogettata nella parte superiore. B&O ha spostato i comandi di bordo vicino al cinturino in pelle e li ha rietichettati per una migliore chiarezza. La società ha anche riposizionato l’indicatore LED in alto in modo da poterlo vedere da più angolazioni. C’è anche un nuovo set a tre microfoni, così da captare meglio la propria voce; questo, secondo B&,O rende l’A1 più adatto all’uso come vivavoce.

Per migliorare ulteriormente l’audio a 360 gradi, questa nuova variante opta per un nuovo woofer da 3,5 pollici, un tweeter a cupola da 0,75 pollici e una coppia di amplificatori da 30 watt con filtro DSP. Il nuovo A1 supporta anche anche aptX.

B&, inoltre, ha aumentato la durata della batteria, che si attesta adesso a 18 ore “al volume tipico”, che secondo l’azienda è di circa 70 dB. È passato da quattro ore sull’unità di prima generazione. Se diminuisci a “volume moderato” o intorno a 55 dB, dovrebbe essere in grado di assicurare fino a 48 ore di riproduzione.

A1 gode della certificazione IP67 contro acqua e polvere e può resistere all’acqua fino a un metro di profondità per 30 minuti.

Beosound A1 di seconda generazione è già disponibile nelle opzioni di colore nero e grigio direttamente su Amazon. Sorprendentemente, la società è riuscita a impacchettare tutti quegli aggiornamenti senza aumentare il prezzo rispetto al predecessore, attestandosi dunque a 250 euro.

Tutti gli articoli relativi a Bang & Olufsen si trovano a questo indirizzo, mentre quelli relativi ad Alexa sono raccolti qui.