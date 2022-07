Da Comet fino a 500€ di Sconto Immediato nei negozi

Comet offre mega sconti negli oltre 110 punti vendita della catena e anche nello store online: fino a lunedì 4 luglio c’è lo Sconto Immediato in cassa per chi effettua acquisti nei negozi, con risparmi fino a ben 500 euro, in aggiunta alle super offerte su grandi elettrodomestici e anche sui televisori che sono proposti con sconti del 50% e, alcuni modelli, anche a meno della metà del prezzo di listino.

Grazie alla promozione Sconto Immediato è possibile acquistare i prodotti desiderati nei negozi della catena Comet, anche più prodotti di categorie diverse: raggiungendo un totale di spesa di 300 euro (e fino a 599,99€) si ottiene uno sconto di 50 euro direttamente alla cassa. Gli sconti aumentano con l’aumentare dell’importo della spesa.

Così spendendo tra le 600-899,99€ Comet offre alla cassa uno sconto di 100 euro: lo sconto raddoppia a 200 euro con una spesa compresa tra 900-1999,99€. Infine con una spesa pari o superiore a 2.000€ Comet propone un super sconto di ben 500 euro. Ricordiamo che la promozione Sconto Immediato (qui dettagli e regolamento) vale esclusivamente nei negozi della catena Comet e solo fino a lunedì 4 luglio.

Sempre solo fino a lunedì 4 luglio rimangono valide le super promozioni nel negozio online Comet su grandi elettrodomestici e anche sui televisori, proposti con sconti del 50% e anche oltre. Alcuni esempi: frigorifero combinato LG a listino per 1.399€ nel negozio Comet online si compra con il 60% di sconto a solamente 560€. Il televisore Samsung Neo QLED 4K 50” con prezzo di listino di 1.799 euro, da Comet costa solamente 865 euro.

Ricordiamo che fino a giovedì 7 luglio rimangono valide le super offerte Comet Days -50% con un intero volantino di prodotti proposti a metà prezzo.

Oltre agli sconti su Xiaomi 11 Lite 5G NE e lavatrice LG 9kg, i prezzi si abbassano per affrontare le temperature torride con i dispositivi di climatizzazione portatili e fissi (anche con offerte online), due pagine intere con sconti sui migliori elettrodomestici Smeg e i leggendari barbecue Weber.

Infine, solo nei negozi Comet, la possibilità di acquistare un computer o dispositivo Apple pagandolo in piccolissime rate grazie alla Formula All Solutions.