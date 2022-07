CarPlay farà pagare il carburante dal cruscotto in USA

Non sappiamo quando arriverà il futuristico CarPlay visto alla WWDC 2022, ma è certo che già entro quest’anno il sistema di bordo di Cupertino permetterà anche di pagare il carburante: Apple infatti si sta accordando con diverse aziende per permettere ai suoi clienti di usare Apple Pay attraverso la sua piattaforma e, se fino a questo momento erano solo parole, adesso pare che ci sia già un primo operatore pronto a offrire questa possibilità.

E’ la società HF Sinclair, che ha appena annunciato l’intenzione di implementare questa funzione in tutte le sue stazioni di servizio dislocate negli Stati Uniti. I dettagli saranno resi noti nei prossimi mesi, ma l’idea di fondo è che invece di dover strisciare la carta sul POS integrato nella pompa, le persone potranno comprare il carburante direttamente dall’app installata sul CarPlay.

Certo, bisognerà prima scaricare l’app e inserire i dettagli per il pagamento, ma una volta impostato il tutto sarà possibile selezionare la pompa da una delle schermate dell’app, pagare il carburante e iniziare il rifornimento senza dover tirare fuori il portafoglio. Questo vuol dire anche restare seduti nell’auto per tutto il tempo, a parte per quelle stazioni che offrono soltanto il servizio in self-service.

Il supporto all’acquisto digitale del carburante fa parte di una serie di iniziative che il colosso di Cupertino sta mettendo in campo nel tentativo di integrare sempre più servizi terze parti all’interno della sua piattaforma dedicata alle auto. Secondo l’analista di Asymco, Horace Dedieu, data la portata di CarPlay, questa strategia potrebbe avere un impatto perfino maggiore rispetto a quel che si dice stia facendo Apple riguardo lo sviluppo di un suo veicolo elettrico:

Dimenticate Apple Car: CarPlay è un grande affare. È molto probabile che raggiunga milioni e milioni di auto, se non centinaia di milioni.

Va comunque detto che Google sta pianificando una serie di aggiornamenti per Android Auto, perciò la concorrenza tra i sistemi di infotainment pare si stia appena cominciando a scaldare. Nel frattempo chi ha una Tesla può hackerare il sistema per metterci CarPlay.

