Da Google e Adidas le solette smart per migliorarsi a FIFA Mobile

Presto la rapidità dei movimenti nella vita reale potrebbe tradursi in vantaggi nei videogiochi. E’ questa l’idea che Google e Adidas sembrano voler lanciare grazie alle solette smart che si connettono a FIFA Mobile.

Un teaser ufficiale apparso in rete e un leak da Footy Headlines lasciano presagire quello che potrebbe essere il futuro dei videogiochi di calcio. Le solette Adidas GMR, da impiegare nella vita reale, utilizzano un tag di tracciamento di Google Jacquard, che potrebbe servire, non solo a misurare i calci e il controllo della palla, ma potrebbe addirittura tradursi in una prestazione in FIFA Mobile. Le proprie abilità reali, infatti, permetterebbero di migliorare il proprio Ultimate Team in gioco.

Non è ancora chiaro quale sia il costo di queste solette, ma Adidas e Google dovrebbero annunciarle ufficialmente già nella giornata di domani, 10 marzo. Da questo si può tranquillamente presumere che entrambe le parti abbiano grandi speranze per questo nuovo prodotto.

Da in lato la novità aiuterà Adidas a spingere le sue calzature, mentre Google potrebbe rendere Jacquard più accessibile alle persone che non hanno familiarità con la tecnologia impiegata in giacche e zaini intelligenti.

La soletta potrebbe anche essere considerata come uno sforzo congiunto per migliorare il tracciamento in ambito salute: in teoria, questo nuovo prodotto assicura che l’interesse per FIFA Mobile si traduca in un comportamento sano nella vita quotidiana, almeno quando si mette giù il telefono.