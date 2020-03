Foto e specifiche di Powerbeats4 trapelano prima dell’annuncio Apple

Anche se Apple non li ha ancora presentati, ora grazie a una corposa serie di fughe di notizie, possiamo dare un’occhiata a foto e specifiche di Powerbeats4, incluso un breve video. L’arrivo dei nuovi auricolari sportivi di Apple con marchio Beats è stato anticipato fin da dicembre dello scorso anno grazie a una serie di indizi scoperti nel codice di iOS, poi ancora a gennaio di quest’anno e infine con l’approvazione della FCC in USA a fine febbraio:

Sia per foto e video che per le specifiche sembra trattarsi di materiali originali di marketing di Cupertino, quindi ritenuti attendibili. Le immagini che riportiamo in questo articolo mostrano degli auricolari con design più elegante, pur conservando forma e gancio per le orecchie come il modello Powerbeats3 attualmente ancora proposti nel listino di Apple anche se risalgono ormai al 2016. Anche per il nuovo modello in arrivo rimane il filo di collegamento tra i due auricolari, seppur con punto di aggancio diverso rispetto al modello attuale.



Come anticipato non trapelano in anticipo solo foto e video ma anche alcune delle specifiche di Powerbeats4. Come per tutti i dispositivi audio wireless di Apple di ultima generazione, funzioneranno con chip Apple H1 che riduce i consumi di energia, aumenta l’autonomia, riduce i tempi di connessione Bluetooth e riduce anche la latenza audio.

Grazie a questo chip wireless Bluetooth l’utente potrà attivare l’assistente vocale Siri anche senza mani direttamente tramite comando vocale. In ogni caso in corrispondenza del logo Beats è presente un pulsante fisico che potrà essere utilizzato per i comandi rapidi per cominciare la riproduzione audio, metterla in pausa, saltare i brani infine, tenendolo premuto, anche attivare Siri. In questo articolo riportiamo alcune immagini pubblicate dal sito tedesco Winfuture: come è possibile osservare sono attesi nelle colorazioni bianco, rosso e nero.

Sono attesi miglioramenti anche sul fronte dell’autonomia: invece delle 12 ore di funzionamento con una carica dei Powerbeats3, il nuovo modello offrirà fino a 15 ore di autonomia. Sembra che la ricarica della batteria si potrà effettuare tramite cavo e connettore Lightning: se questo sarà confermato si tratterà così del primo modello di Powerbeats dotato di questo connettore.

Tenendo presente che Apple ha già ottenuto la registrazione obbligatoria della FCC per la commercializzazione in USA e che riferimenti e specifiche Powerbeats4 sono stati individuati all’interno delle ultime versioni pubbliche di iOS e non le beta, si prevede che lancio e commercializzazione avverranno presto, forse già con il rilascio di iOS 13.4 in versione definitiva.

