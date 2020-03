Le cuffie Apple top di gamma svelate da due icone scoperte in iOS 14

Ne sentiamo parlare da anni grazie a una corposa serie di brevetti e anche report di analisti, incluso Ming Chi Kuo: ora finalmente possiamo dare una prima occhiata al design delle nuove cuffie Apple top di gamma grazie a due icone scoperte all’interno del codice di una versione preliminare di iOS 14.

Si tratta di due piccole icone di sistema impiegate per mostrare la carica della batteria, nei widget per la ricarica, probabilmente anche nelle schermate per la regolazione di impostazioni e funzioni. Le dimensioni contenute, così come la risoluzione, non permettono di apprezzare appieno il design, ma per la prima volta è comunque possibile osservare la silhouette e il profilo delle nuove cuffie Apple top di gamma, incluse le proporzioni tra le dimensioni dei padiglioni, del cerchietto e le imbottiture.

Naturalmente la presenza di due icone, scoperte da 9to5Mac da cui riportiamo le immagini, una con sfondo bianco e l’altra in nero, mostrano l’arrivo di almeno due colorazioni. Le prime cuffie top di gamma Apple over ear, quindi con padiglioni grandi e imbottiti per offrire uni solamente acustico maggiore, oltre che più comode da indossare a lungo, saranno proposte in bianco e anche in nero o grigio siderale. Questo non esclude però che Apple possa cambiare i suoi piani da qui al rilascio e commercializzarle anche in colorazioni diverse.

Per queste cuffie Apple top di gamma sono previste tutte le componenti e le funzionalità più avanzate viste in AirPods Pro e anche nelle cuffie e auricolari Beats di ultima generazione. Quindi Chip Apple H1 per ridurre consumi, migliori tempi di connessione, latenza audio ridotta, ma anche cancellazione del rumore, modalità Trasparenza per poter sentire i rumori esterni, stop e play automatici quando l’utente indossa e ripone le cuffie e altro ancora.

In questo articolo riportiamo alcuni concept delle future cuffie Apple immaginati da Curved, immaginate negli scorsi mesi con un design completamente diverso da quello svelato dalle due nuove icone scoperte in iOS 14. Secondo i report più attendibili saranno lanciate entro quest’anno, forse in autunno con il rilascio di iOS 14.