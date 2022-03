Da Juice disponibili iPhone SE, iPhone 13 verde e iPad Air 5

Nei negozi Juice, catena Apple Premium Reseller, e anche nello store online Juice sono disponibili per l’acquisto iPhone SE 5G, i nuovi iPhone 13 in tinta verde e verde alpino e anche i nuovi iPad Air di quinta generazione.

Per chi invece desidera acquistare il potente e compatto Mac Studio è possibile prenotarlo comodamente dal sito web Juice, per poi ritirarlo e completare l’acquisto nel punto vendita Juice preferito o più vicino.

Juice ha in serbo anche diverse promozioni per la Festa del Papà, a cominciare da iPhone 13 proposto in sconto a partire da 889 euro invece di 939 euro, con possibilità di acquistarlo da 35,56 euro al mese a Tasso Zero con JuiceEvolution. In sconto anche iPhone 12 che invece del prezzo di listino di 839 euro è proposto da Juice a partire da 769 euro, oppure da 32,04 euro al mese con Tasso Zero Juice Evolution.

Oltre a HomePod mini, AirTag, Apple Watch Serie 7 e tutti i modelli di AirPods, Juice propone in sconto per la Festa del Papà anche gli accessori DJI a partire da 109 euro, i dispositivi smart per la salute Withings a partire da 59,90 euro. Infine sempre da Juice è in super sconto anche Microsoft Office Home & Student, licenza per una persona, a solamente 99 euro invece del prezzo di listino di 149 euro.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.