iPhone SE 2022, i primi recensori amano il processore ma criticano il design

Molte cose nuove in molte cose vecchie. È questo il succo delle prime recensioni uscite oggi negli Stati Uniti su iPhone Se 2022, il nuovo modello di iPhone del suo telefono di ingresso presentato durante l‘evento Peek Performance.

Nel mirino delle critiche, ad esempio di The Verge, entrano lo schermo «un design logorato che risale al 2017» e la fotocamera «che manca di modalità notte». Display e fotocamera sono uno degli elementi di critica di TechRadar che punta l’obbiettivo sia sulla difficoltà di lettura dello schermo in piena luce che sulla qualità complessiva delle immagini prodotte dalla macchina fotografica: «migliorate grazie al processore A15 ma che mancano della chiarezza e della qualità nei colori di cui sono capaci i modelli più recenti».

E ancora lo schermo «poco luminoso» che non piace a C/Net; il popolare sito americano si lamenta anche della mancanza della tecnologia Magsafe e del fatto che manca nella confezione un caricabatterie. In tutti questi aspetti siamo, appunto, di fronte a critiche sul fatto che ci sono vecchie tecnologie a sorreggere l’identità di iPhone.

Ma tutti questi siti importanti americani evidenziano anche alcuni aspetti notevoli da tenere in considerazione, cose nuove appunto. Sopra tutte c’è il coro unanime per le prestazioni. Nessun telefono con il prezzo di iPhone SE di terza generazione ha la velocità del nuovo telefono Apple. Il processore, come spiegano sia TechRadard che C/Net, è davvero mostruoso. Non esiste uno smartphone Android così veloce a questo prezzo. Le prestazioni danno una precisa identità ad iPhone SE, come si legge anche sul New York Times, che diventa il modo migliore per entrare al prezzo migliore nel mondo iPhone. In termini pratici il processore A15, come ci dice CNN, rappresenta una polizia sulla longevità di questo smartphone.

Del resto anche in alcune delle vecchie tecnologie c’è del buono. Ad esempio per Engadget il fatto che non ci sia Face ID ma Touch ID potrebbe essere un vantaggio competitivo di iPhone SE rispetto, ad esempio, ad iPhone mini. «Molte persone non amano Face ID» e lo schermo piccolo, sempre per Engadget, potrebbe essere l’ideale per chi vuole un telefono tascabile.

Il consiglio esplicito o implicito di tutti i primi recensori è di comprare questo iPhone se vi interessa entrare nel mondo Apple al prezzo più basso e se avete un vecchio iPhone, infine se non siete tra coloro che pensano di cambiare il telefono valutando tutte le funzioni top anno per anno. A queste condizioni avrete un prodotto soddisfacente per lungo tempo con un costo davvero abbordabile in rapporto a tutto il resto.