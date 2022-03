Mac Studio e Display, gli ordini slittano fino a giugno

Oggi è il giorno di inizio vendite del monitor Studio Display e del nuovo Mac Studio di Apple: chi ha avuto la fortuna di preordinarli in tempo, se li vedrà recapitare a casa nella giornata odierna: chi invece volesse ordinarli adesso dovrà attendere diverse settimane prima della consegna, nei casi peggiori fino a giugno.

A partire da oggi, chiunque ordini un Mac Studio, o uno Studio Display, dovrà attendere aprile per la ricezione. Il modello entry-level da 1.799 euro con vetro standard e supporto regolabile ha una data di consegna consegna tra l’11 e il 19 aprile, mentre la versione con vetro standard e supporto regolabile in altezza, o supporto VESA, ritardano una settimana in più; in USA, addirittura, slittano tra il 16 maggio e il 31 maggio. Anche per Mac Studio si dovrà attendere fino al 27 aprile per la consegna, almeno nel nostro Paese.

Per quanto riguarda la disponibilità in negozio, con ritiro nella giornata successiva, sembra essere limitato a pochissimi Apple Store sparsi per l’Italia. Anche in USA, comunque. Studio Display è disponibile per il ritiro in giornata in negozio nella maggior parte delle configurazioni, ma con scarsa disponibilità.

E’ normale, comunque, che i tempi di spedizione di Mac Studio possa variare in base alla configurazione specifica scelta: se si guarda alla variante con M1 Ultra si scopre che le consegne sono già slittate alla fine di maggio prossimo o addirittura a giugno. Nel momento in cui scriviamo i modelli con M1 Ultra sono indicati in arrivo in Italia entro 10-12 settimane. La speranza è che nelle prossime settimane la produzione riesca a raggiungere la domanda con conseguente riduzione delle tempistiche.

Nel frattempo potete leggere le recensioni su Mac Studio e Studio Display ai rispettivi indirizzi. Su Amazon Mac Studio si acquista da qui e Studio Display da qui; in catalogo anche gli iPhone 13 verdi e iPhone SE 2022.