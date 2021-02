Da Juice iPhone 12 anche a rate e kit di accessori essenziali in sconto

Nei negozi Juice Apple Premium Reseller (qui l’elenco e i dettagli di tutti i punti vendita e invece qui il negozio online) sono disponibili tutti i modelli della gamma iPhone 12, anche in 10 rate senza costi né interessi, in più sono proposti in offerta diversi kit di accessori essenziali per gli smartphone Apple con sconti che arrivano fino al 20% rispetto all’acquisto dei singoli accessori.

Da Juice gli iPhone 12 sono disponibili partire da 939 euro e si possono acquistare suddividendo il prezzo in 10 rate più piccole da solamente 93,90 euro al mese, senza busta paga, senza interessi e senza alcun costo aggiuntivo.

Per sfruttare al massimo e allo stesso tempo proteggere il nuovo iPhone, Juice propone tanti kit di accessori essenziali. Si parte con il Kit Basic che include gli auricolari Apple EarPods con connettore Lightning e cavo, vetrino antimicrobico e alimentatore Apple USB-C da 20W ideale per sfruttare anche la ricarica veloce, proposto a solo 69 euro invece di 83,90 euro.

Invece il Kit Starter include la custodia Cygnett Aeroshield trasparente, il vetrino antimicrobico e l’alimentatore Apple USB-C da 20W a solamente 69 euro invece di 84,80 euro. Salendo di prezzo e di dotazione il Kit Plus composto da Custodia Apple MagSafe trasparente, vetrino antimicrobico e alimentatore Apple USB-C da 20W a solo 99 euro invece di 119,90 euro. Infine il Kit Premium contenente AirPods con custodia di ricarica,

vetrino antimicrobico, alimentatore Apple USB-C da 20W e alimentatore MagSafe

a 259 euro invece di 288,90 euro.

Per consultare l’elenco completo dei Kit Juice di accessori essenziali per iPhone si parte da questa pagina. Ricordiamo che gli esperti Juice sono sempre disponibili per suggerimenti e consigli, anche per scegliere i prodotti Apple usati certificati. Nei negozi Juice trovate infatti iPhone, iPad, Apple Watch e Mac usati, certificati e tutti proposti con garanzia di 12 mesi.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.