Lecone CS02-B, dockingstation 5-in-1 con caricatore wireless in sconto a 32,19 euro

Se volete comprare un accessorio per ricaricare i dispositivi di tutta la famiglia mantenendo al contempo l’ordine che genererebbero svariati cavetti e alimentatori collegati alla presa di corrente, potete comprare la stazione di ricarica Lecone CS02-B attualmente in sconto a 32,19 euro con un codice.

Si tratta di uno di quegli accessori che nel gergo tecnico viene chiamato “dockingstation” e che alle nostre latitudini viene indicato come una stazione di ricarica perché, come il luogo di sosta a cui si rifà il nome, vi si possono depositare temporaneamente smartphone, tablet e auricolari per ricaricarne la batteria.

La forma è simile a quella di molti altri dispositivi simili, ma offre alcuni visibili vantaggi sia in termini di funzionamento che di utilizzo. Innanzitutto, è completamente rivestito da un tessuto simile al denim, quel misto di cotone e nylon che caratterizza i jeans. Oltre a conferirgli un aspetto se non altro particolare, offre una migliore dissipazione del calore – si legge nella scheda di acquisto – rispetto alla più tradizionale plastica con cui sono costrite dockingstation come questa.

Oltre ad accogliere fino a quattro dispositivi mantenendoli in verticale su un lato mentre si ricarica la batteria interna col cavetto, presenta inoltre una piastra per la ricarica a induzione di un quinto dispositivo, la cui batteria può essere rigenerata semplicemente appoggiandocelo sopra. Se si tratta di uno smartphone – spiegano – non è necessario neppure rimuovere la custodia, purché questa non abbia uno spessore superiore agli 8 millimetri.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, eroga complessivamente 60W di potenza. Presenta una porta USB-C con il supporto alla ricarica rapida a 18W, una presa USB-A riconoscibile dal connettore di colore rosso che, grazie alla tecnologia Quick Charge 3.0, riesce ad erogare altri 18W. Altre due porte USB-A, questa volta con lo spinotto di colore bianco, erogano invece ciascuna 12W. Se poi si appoggia anche un quinto dispositivo sulla piastra di ricarica a induzione, l’energia erogata dalle varie porte viene bilanciata per poter fornire fino a 10W di potenza al caricatore wireless, 7.5W se ci si appoggia un iPhone oppure 5W per accessori come gli AirPods che richiedono una potenza inferiore.

Come tanti altri dispositivi che hanno a che fare col trasferimento di energia, è certificato per assicurare protezione ai dispositivi collegati e alla stazione di ricarica stessa da sovratemperatura, sovratensione e cortocircuito. Per chi è interessato agli ingombri, parliamo di un accessorio che occupa una superficie di 21 x 12,5 centimetri ed un’altezza di 8,5 centimetri nel divisorio più alto presente ad una delle estremità della base. Il peso complessivo è di 920 grammi, sufficienti per tenere correttamente bilanciati anche dispositivi più pesanti come ad esempio un tablet posizionato all’estremità.

Il prezzo di listino è di 46 euro ma se in questo momento lo comprate su Amazon inserendo il codice S3JQKE4S nel carrello, ottenete uno sconto di quasi 14 euro: il costo finale sarà di 32,19 euro e la spedizione è inclusa nel prezzo.