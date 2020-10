Da Juice iPhone 12 Pro si compra anche a a rate da 59,45 euro

Per gli appassionati Apple è ora di entrare nell’era delle connessioni 5G: nei negozi Juice, Apple Premium Reseller, è disponibile iPhone 12 Pro, il terminale di ultima generazione di Cupertino. Oltre alle super velocità di collegamento delle nuove reti, gli ultimi smartphone Apple offrono un design completamente rinnovato e offrono le prestazioni più elevate di qualsiasi altro terminale oggi in commercio grazie al processore Apple A14 Bionic, il primo al mondo costruito con tecnologia a 5 nanometri. Questo permette di ottenere un numero record di transistor integrati, aumentare le prestazioni di calcolo, grafiche e per l’intelligenza artificiale, oltre a ridurre i consumi di energia.

Gli iPhone 12 mettono a disposizione schermi Super Retina XDR da 6,1” e a novembre anche da 6,7 pollici con l’arrivo di iPhone 12 Pro Max. Rispetto alle generazioni precedenti migliora anche la resistenza a urti e cadute grazie alla protezione in vetro con Ceramic Shield.

Rispetto ai modelli iPhone 12, i terminali Pro offrono un sistema ancora più evoluto con tripla fotocamera, in grado di sfruttare tutti gli ultimi ritrovati della fotografia computazionale per scattare sempre immagini e video della massima qualità e ricchi di dettagli e colori fedeli alla realtà, anche quando la luce ambiente è scarsa. Le foto notturne sono ulteriormente migliorate dalla presenza del sensore LiDAR, solo negli iPhone 12 Pro, uno speciale sensore di profondità che offre anche sofisticati effetti realistici con la realtà aumentata.

Gli iPhone 12 Pro registrano video HDR in risoluzione 4K in Dolby Vision fino a 60 frame al secondo, spettacolari da riprodurre sul display di iPhone ma anche sui più recenti televisori LCD e OLED.

Nei negozi Juice e nello store Juice online sono disponibili iPhone 12 Pro e anche gli iPhone 12, questi ultimi a rate a partire da 46,95 euro al mese, sempre senza costi per spese di gestione e senza interessi. Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.