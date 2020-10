Prime recensioni iPad Air 2020: è quasi un iPad Pro ma costa meno

Dopo iPhone 12 e iPhone 12 Pro, ora dagli USA arrivano le prime recensioni del nuovo iPad Air 2020, a volte indicato anche come iPad Air 4 o di quarta generazione. Per questa generazione, annunciata il 15 settembre ma che sarà disponibile insieme ai nuovi iPhone a partire da venerdì 23 ottobre, Apple ha portato per la prima volta nella gamma Air design e funzioni che provengono dai modelli iPad Pro.

In pratica gli utenti ora hanno a disposizione uno schermo migliore e più grande, per la prima volta su iPad Air anche il connettore USB-C, più pratico non solo per la ricarica veloce e gli accessori ma anche per trasferimenti di dati molto più veloci rispetto al connettore proprietario Lightning che rimane invece di serie nell’iPad più economico.

I nuovi iPad Air 2020 mettono a disposizione lo Smart Connector per usare cover con tastiere e accessori che richiedono alimentazione (inclusi Magic Keyboard e Smart Keyboard Folio) proprio come gli iPad Pro, ed è in grado di supportare Apple Pencil 2 con rilevamento inclinazione e posizione più evoluti e precisi rispetto allo stilo di prima generazione.

A tutto questo si aggiunge un altro dettaglio fondamentale: mentre gli iPad Pro ora a listino continuano a funzionare con lo stesso processore di due anni fa, all’interno del nuovo Air 2020 pulsa il potente e veloce processore Apple A14 di ultimissima generazione.

Tenendo conto che i prezzi sono inferiori rispetto agli iPad Pro, praticamente tutte le recensioni USA di iPad Air 2020 concludono che questo è il tablet da comprare per la stragrande maggioranza delle persone, come rileva Egadget, e che al momento è anche il miglior tablet oggi a listino Apple. Tutto questo almeno fino a quando Cupertino aggiornerà i modelli iPad Pro.

Tutte le novità degli iPhone 12 sono riassunte in questo articolo, tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPad Air è in questo articolo di macitynet. Invece tutto quello che Apple ha presentato nel keynote del 13 ottobre è disponibile qui.