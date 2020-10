iSH Shell permette di avere una shell Linux su iPad e iPhone

Gli smanettoni amanti del Terminale adesso hanno la possibilità di impartire comandi con una shell per iPhone e iPad. Il sito 9to5Mac segnala “iSH Shell”, app gratuita che permette di interagire con l’ambiente usando una shell tipo Linux.

iSH Shell sfrutta l’emulazione usermode x86 e traduzioni alle chiamate di sistema (syscall) per comunicare localmente con il sistema operativo eseguito localmente.

Non è la prima volta che si vedono app di questo tipo (esistono app per emulare persino l’MS-DOS) ma iSH Shell è la prima a sfruttare una vera e propria distribuzione Linux, Alpine Linux. Questa distribuzione non integra interfacce grafiche e mira ad offrire funzionalità base di Linux ottimizzando le prestazioni.

Dall’app l’utente può accedere a tasti virtuali quali Tab, Control ed Escape, così come ai tasti freccia. Sull’iPad è possibile usare tastiere esterne, inclusa la Magic Keyboard, con ovvi benefici in termini di esperienza d’uso.

Apple ha approvato l’app per la distribuzione sullo store ma lo sviluppatore ha rimosso in precedenza app dello stesso tipo. Non è chiaro se e fino a quando sarà consentita la distribuzione di questa tipologia di app.

iSH Shell richiede iOS 11.0 o versioni successive; è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch, “pesa” 3,9MB e si scarica gratis dall’App Store.