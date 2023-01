Da Juice iPhone 14 in offerta, AirPods in regalo acquistando Mac

Nei negozi Juice, catena Apple Premium Reseller e anche nel negozio online Juice il nuovo iPhone 14 si compra in sconto a 999€ anche in 10 rate senza costi né interessi, invece: chi compra un Mac con JuiceEvolution ottiene in regalo gli auricolari AirPods di Apple di seconda generazione.

Invece del prezzo di listino di 1.029 euro, nei negozi Juice iPhone 14 costa solamente 999 euro. Chi desidera suddividere la spesa può acquistarlo pagando solamente 99,90 euro al mese per 10 mesi, senza alcun costo aggiuntivo per interessi e spese di pratica.

Anche gli eleganti e versatili computer Mac di Apple si possono ottenere pagando piccole rate grazie alla formula JuiceEvolution. È anche possibile permutare il vecchio Mac e scontare il suo valore dalle rate da pagare per il nuovo. Sempre con JuiceEvolution, dopo un periodo stabilito, l’utente può decidere di riconsegnare il Mac per prendere un nuovo modello.

Qui di seguito alcuni esempi di Mac con JuiceEvolution: MacBook Air M2 con JuiceEvolution si ottiene a partire da 41,33 euro al mese, per 36 mesi più rinnovo. MacBook Pro 13” M2 parte da 44,04 euro al mese, mentre MacBook Pro 14” con chip M1 Pro parte da 63,50 euro al mese, infine MacBook Pro 16” con processore Apple Silicon M1 Pro parte da 77,01 euro al mese.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.