Apple brevetta tessuti con componenti elettronici nelle cuciture

Apple ha registrato decine di brevetti che prevedono l’uso di tessuti “smart” e nell’ultimo brevetto di questo tipo si fa riferimento a “cuciture con componenti elettrici”. Lo riferisce il sito PatentlyApple spiegando che il colosso di Cupertino immagina l’integrazione di componenti elettrici e sensori avanzati, inclusi sensori biometrici, nelle cuciture di vestiari smart ma anche in complementi di arredo, computer e altro ancora.

Due designer indicati nel brevetto di Apple sono di alto profilo: uno di questi, Daniel Podhajny, ha lavorato per Flyknit Technology di Nike, marchio che si è fatto notare per la tecnologia di ammortizzazione Lunaron e un innovativo sistema di costruzione della tomaia. L’altra designer, Linda Benavente-Notaro, citata nell’ultimo brevetto ha lavorato per 30 anni nell’industria dell’intrattenimento su film quali “Il mondo dei robot” (Westworld) e “Terminator: Genisys”.

Nel brevetto, Apple evidenzia la possibilità di usare le cuciture in questione con borse, arredi, abiti e altri materiali nei quali è possibile abbinare tessuti. L’integrazione di componenti elettronici nei tessuti permette ovviamente di ottenere funzionalità avanzate, con tutto un mondo di possibilità a monte della lavorazione a maglia, la trecciatura, il ricamo e così via.

L’integrazione di componenti elettronici nei tessuti permetterebbe la regolazione individuale nell’intreccio (utile nelle attività di tessitura, maglieria, intreccio), con determinate operazioni che potrebbero essere effettuate senza sincronizzazioni simultanee di vari macchinari coinvolti in questo genere di attività, ottenendo le proprietà desiderate per le intrecciature dei tessuti.

In un brevetto scovato nel 2019 Apple avare previsto la possibilità di creare tessuti con integrati sensori di temperatura, umidità, di pressione, frequenza cardiaca e altri ancora con i quali ottenere informazioni di vario tipo sull’utente. Elementi di controllo ambientale possono includere dispositivi aptici e termici per l’effetto Peltier (trasferimento di calore) da usare per impostare la temperatura del tessuto e la sensazione termica che si ha quanto si tocca un oggetto.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.