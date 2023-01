Microsoft HoloLens, il Congresso USA blocca gli ordini

Secondo quanto riferito, il Congresso degli Stati Uniti ha bocciato l’acquisto di nuovi visori da combattimento HoloLens di Microsoft basati sulla realtà aumentata AR, dopo aver scoperto che la versione attuale ha alcuni nodi da risolvere. Anziché ordinare maggiori unità del modello attuale, il governo ha approvato una spesa di 40 milioni di dollari per Microsoft per sviluppare una nuova versione.

Gli occhiali da combattimento aggiornati affronteranno i risultati dei test dell’anno scorso, quando 70 soldati indossavano la versione attuale in tre scenari di 72 ore che simulavano le condizioni di combattimento. I risultati hanno mostrato che i soldati avevano riportato “mal di testa, sforzo agli occhi e nausea” e che il sistema aveva registrato troppi “fallimenti di funzioni essenziali”. Inoltre, oltre l’80% dei soldati che hanno segnalato disagio, hanno riferito che il malessere è iniziati a meno di tre ore dall’inizio del test di 72 ore.

L’esercito aveva inizialmente richiesto 400 milioni di dollari per acquistare fino a 6.900 paia di occhiali come parte del disegno di legge di finanziamento governativo di 1,75 trilioni di dollari. Invece il Congresso ha bloccato gli ordini del modello HoloLens attuale, al contempo approvando 40 milioni di dollari di quella somma per sviluppare la nuova versione. L’esercito ha già portato nelle casse di Microsoft 125 milioni di dollari per creare un modello rivisto e prevede ancora di spendere fino a 21,9 miliardi di dollari nel prossimo decennio per ben 121.000 dispositivi.

Il contratto del Dipartimento della Difesa ha aumentato significativamente la capacità di Microsoft di trarre profitto dal suo dispositivo AR. Prima di lavorare con l’Esercito USA, l’azienda aveva commercializzato il visore per la produzione aziendale, la formazione e altri scopi industriali. Anche se Microsoft ha accennato a un’eventuale versione consumer di HoloLens, l’azienda non ha ancora annunciato alcuna specifica a tal riguardo.

Il primo visore per realtà aumetata di Apple è atteso entro quest'anno.