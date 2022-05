Da Juice iPhone costa meno, anche a rate con JuiceEvolution

Nei negozi della catena Juice, Apple Premium Reseller, e nel negozio online Juice sono disponibili diverse promozioni su iPhone 12 e 13 proposti a prezzi scontati rispetto a quelli di listino Apple. Con in più la possibilità di avere l’iPhone dei desideri in piccole rate mensili con la formula JuiceEvolution che prevede anche la restituzione dopo 20 mesi per passare al nuovo modello.

iPhone 13 con processore Apple A15 Bionic è il modello top più ambito dell’anno, se si esclude iPhone 13 Pro: da Juice si compra a partire da 889 €, oppure in rate da 34,19 € al mese a Tasso Zero con JuiceEvolution.

iPhone 12 dello scorso anno è già dotato di connettività 5G e del processore Apple A14 Bionic che ancora oggi supera in prestazioni buona parte dei terminali Android, anche top di gamma. Da Juice iPhone 12 si compra a partire da 729 €, oppure in rate da 30,38 € al mese a Tasso Zero con Juice Evolution.

Nei negozi Juice è anche possibile cedere in permuta il proprio iPhone. In promozione anche diverse cover per iPhone 13. La cover Otterbox Symmetry Plus antimicrobica a 39,90 euro, cover Otter+Pop Symmetry da 39,90 €, custodia trasparente Iceland in plastica riciclata di dbramente1928 a 24,90 euro.

Custodia a portafoglio modello Copenaghen Slim in pelle per iPhone 12 e 12 Pro di dbramente1928 a 39,90 euro, dello stesso marchio anche il portafoglio Mode LA Purse in pelle con tasca per iPhone a 49,90 € e tante altre offerte ancora.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.