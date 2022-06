Apple paga i dipendenti meno di Google e Facebook

Un nuovo esame degli stipendi apparso in rete nelle scorse ore ha confrontato le grandi aziende statunitensi, concludendo che Apple paga meno dei suoi diretti rivali. Lo studio, però, presta il fianco a qualche critica, e il risultato potrebbe non essere così preciso.

Lo stesso studio parte dal presupposto che è possibile confrontare gli stipendi di due persone che fanno lo stesso lavoro, e in questo caso sarebbe facile concludere che Apple paga circa il 6% meno una lavoratrice donna. Tuttavia, il paragone diventa pressoché impossibile quando occorre confrontare complessivamente lo stipendio medio tra le diverse aziende.

Ad ogni modo, il Wall Street Journal ha tentato il confronto tra grandi aziende statunitensi, anche se ha rivelato di non poter calcolare una media esatta. La retribuzione media di Apple o Google, ad esempio, non ha senso poiché ci saranno percettori di stipendi estremamente alti, come Tim Cook, e altri che percepiscono appena 22 dollari all’ora, come i dipendenti al dettaglio. Né si possono fare confronti diretti tra, ad esempio, Google e Apple, poiché quest’ultima ha un numero estremamente più alto di venditori al dettaglio.

Alla luce di questi problemi, il Wall Street Journal ha comunque tentato di trarre alcune conclusioni dai dati salariali che ha raccolto. Lo ha fatto contando tutti i diversi livelli salariali, prendendo poi come riferimento la media.

Con questa sistema, il rapporto ha calcolato che lo stipendio medio di Apple per il 2021 è stato di 68.254 dollari, circa 63.000 €, che secondo la pubblicazione è aumentato del 18% rispetto all’anno precedente. Rileva, inoltre, che Apple ha circa 154.000 dipendenti, comprese le operazioni di vendita al dettaglio.

Alphabet, che possiede Google, ha un numero molto simile di dipendenti, pari a 156.600. Tuttavia, la sua retribuzione media è di 295.884 dollari, che secondo quanto riferito è un dato in aumento dell’8% nell’ultimo anno. Per fare un confronto, lo stipendio medio 2021 di Facebook è aumentato dell’11% a 292.785 dollari tra i suoi 71.970 dipendenti. E quello di Twitter è, invece, di 232.626 dollari, in crescita del 13% per i suoi 7.500 dipendenti.

Il rapporto tiene traccia dei dati relativi a 500 grandi aziende negli Stati Uniti, e questo include anche Microsoft. Tuttavia, il Wall Street Journal non è stato apparentemente in grado di raccogliere i dati della multinazionale di Redmond, e per questo non è incluso nei confronti pubblicati.

