L’Europa accelera su USB-C atteso in iPhone 15 nel 2023

I legislatori europei si incontreranno il 7 giugno nel tentativo di finalizzare la legge universale sulle porte di ricarica dei dispositivi mobili venduti all’interno dei confini UE, così da costringere i produttore ad adottare lo standard USB-C per la ricarica.

E’ da circa un decennio che l’idea di adottare uno standard per la connettività di ricarica girà tra le aule delle opportune sedi all’interno della UE, e in passato tali piani sono stati osteggiati da Apple, che ha sempre lasciato intendere come tale scelta avrebbe frenato l’innovazione.

La legge sulla porta di ricarica universale si applicherà a smartphone, tablet e cuffie come ricorda anche 9to5mac. Solo i dispositivi che si ricaricano esclusivamente in modalità wireless saranno esenti, come ad esempio Apple Watch.

La prossima riunione del 7 giugno potrebbe essere determinante per porre l’accento su alcuni dettagli importanti, come ad esempio l’esatta entrata in vigore della normativa. In quella stessa sede è possibile che alcuni aspetti della legge vengano ammorbiditi per consentire una più facile approvazione.

Apple si è precedentemente opposta ai piani, sottolineando che costringerla ad abbandonare la porta Lightning infastidirebbe i consumatori e causerebbe rifiuti elettronici, perché i clienti iPhone dovranno sostituire tutti i loro accessori esistenti.

Tuttavia, negli ultimi mesi, le voci suggeriscono che Apple potrebbe comunque andare avanti con i propri piani per abbandonare la porta Lightning. Sia Bloomberg che l’analista Ming-Chi Kuo hanno riferito che la multinazionale di Cupertino è al lavoro per testare modelli di iPhone 15 con porte USB-C. iPhone 15, ricordiamo, arriverà nell’autunno del 2023, con la linea di iPhone 14 di quest’anno che continuerà a presentare porte Lightning per la connettività e la ricarica.

Oltre alla comodità di utilizzare la stessa porta di ricarica dei laptop e degli iPad dell’azienda, un iPhone USB-C consentirebbe ad Apple di offrire velocità di sincronizzazione dei dati più elevate e (possibilmente) velocità di ricarica più elevata.

