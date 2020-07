Da Juice iPhone SE si compra a 49,90 euro al mese

Compatto, potente e dal prezzo abbordabile: nei negozi Juice Apple Premium Reseller e anche nello store online Juice è possibile acquistare iPhone SE 2020 a partire da 499 euro. Chi lo desidera può anche scegliere di pagare in 10 piccole rate mensili di solamente 49,90 euro, senza alcun costo di pratica, senza interessi e persino senza busta paga.

Non fatevi ingannare dall’espetto che richiama da vicino iPhone 7 e iPhone 8: il nuovo iPhone SE funziona con il più potente processore oggi disponibile per smartphone, lo stesso Apple A13 degli iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Per chi ama i terminali Apple più compatti, questo modello è un concentrato di potenza e praticità, al prezzo più abbordabile di qualsiasi altro iPhone oggi a listino.

Sempre nei negozi Juice, oltre alla promozione iPhone SE, sono disponibili i migliori droni, action cam e accessori marchiati DJI, il nome più noto e apprezzato per i velivoli controllati a distanza. Tra le offerte segnaliamo il drone DJI Tello con fotocamera da 109 euro, perfetto per iniziare, il sostegno stabilizzato automatico DJI Osmo Mobile 3 con gimbal su tre assi a 129 euro e molti altri ancora. Anche per tutti i prodotti e accessori DJI nei negozi Juice e nello store Juice online è possibile pagare in 10 piccole rate, sempre senza costi, né interessi e senza busta paga.

Ricordiamo che Juice è una catena di negozi Apple Premium Reseller con 26 punti vendita nelle principali città in nord e centro Italia: per consultare l’elenco completo dei negozi, indirizzi e orari di apertura si parte da questa pagina. Invece per il negozio Juice online si parte da questo collegamento.