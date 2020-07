Nuovo record AAPL a 410 dollari, Apple è la società che vale di più al mondo

Contro la pandemia da Covid-19 e contro tutte le previsioni che indicavano un trimestre in calo o quantomeno sottotono, Apple ha annunciato risultati trimestrali record: questo ha dato il via a un imponente rialzo in borsa che ha portata a un nuovo record storico, con le azioni AAPL che hanno raggiunto la quotazione di 410 dollari per azione.

Alcune borse USA sono ancora aperte e gli scambi proseguono, con una serie di aumenti e diminuzioni al secondo. In ogni caso con il raggiungimento della quotazione AAPL a 410 dollari, più 6,70% circa nel giro di poche ore), aumenta anche la capitalizzazione di mercato. Si tratta dell’indice finanziario in inglese denominato market cap che si ottiene moltiplicando la quotazione azionaria del momento per il numero complessivo delle azioni in circolazione.

Così nel momento in cui scriviamo la capitalizzazione di mercato di Apple ha raggiunto la stratosferica somma di 1.767 miliardi di dollari, in alcuni istanti persino di 1.780 miliardi di dollari. In entrambi i casi, come rileva 9to5Mac, questo valore risulta superiore a Saudi Aramco, la società petrolifera che da anni è la società più capitalizzata al mondo. Con il sorpasso, anche se per pochi istanti, Apple è diventata la società che vale di più al mondo. Ricordiamo che il traguardo di capitalizzazione di mercato pari a 1500 miliardi di dollari è stato raggiunto recentemente, solo a giugno scorso.

Naturalmente nelle prossime ore le variazioni delle quotazioni potrebbero cambiare, anche al ribasso, riportando così la classifica alla situazione precedente, con Saudi Aramco prima e Apple seconda. In ogni caso già a giugno, alcuni analisti hanno previsto che il titolo Apple sarebbe aumentato e che il colosso di Cupertino sarebbe diventato la prima società al mondo a valere 2.000 miliardi di dollari. Forse questo incredibile traguardo sarà raggiunto presto.

