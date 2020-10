Da Juice super sconti su Mac e iPad per docenti e studenti

Computer e dispositivi Apple sono perfetti per il lavoro e anche per lo studio e la scuola: nei negozi Juice grazie alla nuova promozione Back To School, docenti e studenti possono acquistare i portatili Mac scontati del 12% e tutti gli iPad al 6%.

Ma la promozione non finisce qui perché sempre da Juice, in aggiunta allo sconto per docenti e studenti, è possibile anche pagare il computer o il tablet Apple desiderato anche in 10 rate, senza alcun costo né spese per interessi.

Così per esempio è possibile comprare MacBook Air a 1.082 euro invece del prezzo di listino di 1.229 euro. Chi lo desidera può suddividere il costo in 10 piccole rate da 108,20 euro. Invece acquistando iPad Pro 11” si paga solo 846 euro invece del prezzo di listino di 900 euro. Chi lo desidera può acquistarlo suddividendo il costo in 10 rate da 84,60 euro.

Gli sconti Juice per docenti e studenti sono disponibili sia nel negozio Juice online, che in tutti i punti vendita della catena Apple Premium Reseller. Ricordiamo che nei punti vendita Juice i docenti possono utilizzare il buono Carta del Docente per acquistare un nuovo Mac o un iPad.

Per conoscere tutti i dettagli della nuova offerta Juice per la scuola è possibile visitare questa pagina, oppure contattare via mail il negozio Juice più vicino partendo da questa pagina. Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.