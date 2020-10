Ora l’ECG di Fitbit Sense funziona anche in Italia. I sensori c’erano già e le capacità pure, ma mancava l’approvazione secondo la normativa per regolamentarla. Tra le nostre pagine trovate la recensione di questo smartwatch: l’abbiamo pubblicata pochi giorni fa. In quell’occasione vi abbiamo spiegato che sarebbe stata una questione di giorni, visto che l’app Fitbit ECG aveva già ricevuto l’autorizzazione FDA 510 (k) ed era presente il marchio CE. Ma soltanto da poche ore si può accedere all’ECG.

Non solo in Italia ma in tutta Europa e pure negli Stati Uniti. Chi possiede questo smartwatch potrebbe trovare già l’app ECG elencata tra le altre disponibili. Secondo quanto scrivono alcuni utenti su Reddit, in qualche caso è necessario aggiornarla per poter effettuare la prima scansione. Se invece l’app non c’è, è possibile scaricarla manualmente tramite l’app Fitbit installata sul telefono abbinato via Bluetooth.

Come anticipa la sigla di questa funzione, tramite l’app ECG è possibile usare il Fitbit Sense per monitorare la frequenza cardiaca e tenere d’occhio la fibrillazione atriale (AFib). La misurazione viene effettuata sfruttando i sensori integrati nel telaio e nel nucleo del biosensore.

Basta semplicemente poggiare le dita sugli angoli della cassa e attendere che l’orologio registri il ritmo del cuore. Le valutazioni vengono poi riportate nell’app Fitbit, dalla quale al termine della misurazione è anche possibile scaricare il report per condividerlo con il medico, che farà le diagnosi del caso.

Ricordiamo che Fitbit Sense è stato presentato ad agosto come «Il miglior smartwatch Android ed il primo indossabile di Fitbit con sensore ECG». Di Fitbit, appunto, perché nella concorrenza c’è Apple Watch che, dalla Serie 4, può effettuare la medesima misurazione in maniera molto simile (vel’avevamo raccontata a suo tempo qui).

L’approvazione normativa per il Fitbit Sense era stata ricevuta negli Stati Uniti il mese scorso ma come dicevamo l’app è disponibile solo da poche ore. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione: nei prossimi giorni, dopo averla provata in lungo e in largo, pubblicheremo invece la nostra valutazione su questa nuova funzionalità.