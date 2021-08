Da JVC la batteria MagSafe che ricarica tre dispositivi

Anche JVC salta sul carro degli accessori MagSafe, la tecnologia magnetica di Apple. Lo fa con una power bank dotata di ricarica wireless magnetica, che però può anche ricaricare altri dispositivi. A farla risaltare sono il suo design e la gamma di uscite. Ecco perché.

Il Power Bank wireless JVC ha uno spessore di 11mm ed è ricoperto in vetro sia sul retro, che nella parte frontale, fattore che gli fornisce certamente un aspetto elegante e che, probabilmente, serve anche a dissipare il calore e a non far surriscaldare troppo il terminale durante il processo di ricarica.

A prima vista sembra proprio richiamare l’estetica di un iPhone. È progettato per funzionare con i magneti integrati nella serie iPhone 12, o con quelli di altri gadget. Ha una capacità della batteria di 5.000 mAh, ed oltre a funzionare con iPhone 12 permette anche di caricare altri dispositivi.

Può alimentare un iPhone 12, o un altro dispositivo, con 5W di potenza quando è collegato magneticamente. Tuttavia, si potranno anche collegare dispositivi tramite USB-C e ottenere 15W di potenza di ricarica. Come anticipato, dunque, l’elegante power bank può ricaricare iPhone utilizzando la ricarica Qi mentre è collegato magneticamente, ma presenta anche la porta USB-C per una ricarica più rapida. Inoltre, ha anche una porta USB-A per alimentare altri dispositivi, come gli auricolari. Le porte USB-C e USB-A si trovano nella parte inferiore, insieme all’ingresso di alimentazione.

La confezione include una striscia magnetica a forma di U per aiutare l’utente a fissare il dispositivo o una custodia. Al momento la batteria JVC con MagSafe sembra essere destinata al mercato USA, dove la batteria JVC ha un prezzo di 49,95 dollari, ossia circa la metà del prezzo del caricabatterie ufficiale MagSafe di Apple. L’opzione di JVC è disponibile su Amazon, anche se non in Italia al momento.

Ricordiamo che a luglio Apple ha introdotto la sua prima batteria esterna MagSafe con aggancio magnetico per essere fissata direttamente sul retro degli iPhone 12. Per tutti gli articoli di macitynet che parlano della tecnologia di ricarica MagSafe, accessori e supporti, è possibile partire da questa pagina del nostro sito web.