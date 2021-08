Philips Hue lancerà lampadine smart con luminosità superiore

Philips sta per lanciare una serie di lampadine della serie Hue con luminosità massima pari a 1.100 lumen, che corrisponde all’incirca alla luce che emette una lampadinda tradizionale da 75 Watt. Ciò significa che sono del 40% più luminose rispetto all’attuale gamma che, al massimo dell’intensità luminosa, raggiunge 806 lumen. Si tratta di un interessante potenzialmento che consentirà ai clienti di affidarsi a questa tecnologia beneficiando di una maggiore illuminazione da ogni singolo punto luce.

Sono lampadine con attacco E26, il sistema a vite più comune che possiamo trovare nei lampadari di casa, e soprattutto fanno parte della gamma Hue di lampadine a colori, controllabili quindi a distanza tramite Siri e app non solo nel livello di luce ma anche nel colore. Al momento infatti già esiste una lampadina della serie Hue capace di emettere fino a 1.600 lumen, ovvero una luce che corrisponde a circa 100 Watt di potenza: si tratta però della lampadina A67 che emette soltanto luce bianca e si può utilizzare unicamente con i portalampada dotati del più largo attacco E27.

La nuova serie da 75 Watt è attualmente disponibile soltanto nel negozio online di Philips Hue negli Stati Uniti e come dicevamo comprende sia lampade della serie Philips Hue a luce bianca sia quelle a luce colorata. Entrambe con attacco E26, si posizionano quindi nel mezzo delle due opzioni Philips Hue fino ad oggi disponibili in termini di luminosità, offrendo al contempo la possibilità di scegliere tra luce bianca o colorata per i portalampada più comuni.

La nuova serie è stata introdotta nel negozio silenziosamente, perciò la mancanza di un annuncio ufficiale da parte dell’azienda potrebbe significare che, almeno per il momento, la linea è destinata alla sola vendita online negli USA: potrebbe volerci ancora del tempo prima di vederle negli scaffali dei negozi del paese e, ancora più avanti, nel resto del mondo.

Ricordiamo che a maggio Philips Hue ha annunciato che sarà compatibile con il nuovo standard Matter per la domotica a cui partecipano anche Apple e tutti i più grandi colossi della tecnologia in questo settore.

Per chi è interessato alla domotica in chiave Apple e HomeKit è disponibile la guida di macitynet a partire da questa pagina.