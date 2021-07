Apple lancia la batteria Magsafe per iPhone 12

Dopo il Magsafe e dopo il Magsafe Duo, arriva anche il terzo accessorio per la ricarica magnetica per gli iPhone 12: la batteria Magsafe.

La novità di cui si parla da tempo, presentata in silenzio con una semplice apparizione sul sito di vendita on line di Apple, non ha bisogno di molte presentazioni per quanto riguarda il suo funzionamento. Si tratta di un pacco batterie utile per ricaricare gli ultimi iPhone mentre si è in viaggio e senza una presa di corrente elettrica a portata di mano. Come tutti gli accessori Magsafe non ha bisogno di essere collegata fisicamente al telefono; basta appoggiarla al suo dorso e l’energia viene trasferita direttamente alla batteria interna dello smartphone.

La batteria, di cui tecnicamente si conosce solo quello che viene descritto nella sua presentazione, può essere ricaricata contemporaneamente con il telefono. Basta collegare un cavo Lightning alla batteria e questa passerà al telefono 15W, gli stessi di cui è capace il Magsafe. Ovviamente è necessario avere un caricabatterie da 20W (come questo di Anker o quello di Apple) per avere le migliori prestazioni possibili e un cavo USB-C su Lightning.

Apple illustra anche alcune delle caratteristiche che rendono unico questo prodotto erede della Apple Smart Battery. In primo luogo c’è un sistema di protezione che impedendo che la ricarica proceda oltre l’80% se la batteria si scalda migliora la durata dell’accessorio. È compatibile anche con tecnologia di ricarica ottimizzata che abbiamo visto negli iPhone: viene presentato il tempo di ricarica previsto ed è possibile toccando l’avviso aumentare la velocità di ricarica. La batteria gestisce in maniera intelligente il trasferimento di energia se resta connessa troppo a lungo. C’è un widget che presenta lo stato della batteria

Apple avvisa anche di non usare una custodia che contiene al suo interno una carta di credito e di prestare attenzione alle custodie in pelle. Se utilizzate con la batteria Magsafe, a lungo andare potrebbe stamparsi su di esse per compressione il profilo dell’accessorio.

Da segnalare infine che la batteria ha una carica di solo 1.460mAh, ben distante non solo dalla capacità della batteria di iPhone 12 Pro Max (3.687 mAh), ma anche molto al di sotto della capacità della batteria dell’iPhone 12 mini che è di 2.227 mAh. Come dire che più o meno grazie ad essa si può arrivare approssimativamente al 60% scarso della carica del più piccolo dei nuovi iPhone e probabilmente intorno al 25/30% di un iPhone 12 Pro Max.

La batteria Magsafe costa 109 euro e per ora è in vendita solo su Apple Store. Sarà disponibile dal 20 luglio.