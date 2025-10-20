Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Curiosità Tech » Da Lidl trovi l’elettrodomestico dell’anno a meno di 50 euro, altro che friggitrice ad aria e forno
Curiosità Tech

Da Lidl trovi l’elettrodomestico dell’anno a meno di 50 euro, altro che friggitrice ad aria e forno

Di Francesca Testa
Da Lidl trovi l'elettrodomestico dell'anno a meno di 50 euro, altro che friggitrice ad aria e forno - macitynet.it
Da Lidl trovi l'elettrodomestico dell'anno a meno di 50 euro, altro che friggitrice ad aria e forno - macitynet.it

Da Lidl c’è un elettrodomestico a meno di 50 euro, che offre elevate performance, ed è un perfetto sostituto di forni e friggitrici ad aria.

Le offerte Lidl sono da anni sinonimo di qualità e convenienza, soprattutto in un periodo di inflazione e rincari. Sono molti coloro che approfittano delle varie offerte, per acquistare prodotti che possano fornire performance affidabili, a prezzi economici.

In questo contesto si inserisce il mini forno Silvercrest SGB 800 A1, elettrodomestico caratterizzato da un aspetto compatto e una certa versatilità, il che lo rende funzionale ed efficiente, per chi intende avere un forno che funga da supplemento a quello tradizionale, o alla friggitrice ad aria.

Tra i punti di forza del mini forno Silvercrest vi è la possibilità di regolare la temperatura da 100 a 230°C, e da qui si evince la versatilità del prodotto. Qui si possono cuocere pizza fatta in casa, dolci, carni grigliate, verdure gratinate e molto altro ancora. Il mini forno è dotato di timer da 60 minuti, che può anche essere aumentato di 5 minuti, in modo da cuocere al meglio diverse pietanze, senza che la cottura ne risenta.

Mini forno Silvercrest: design, eleganza e cottura ad hoc

Il mini forno in questione è dotato di camera di cottura da 9 litri, in cui c’è abbastanza spazio per preparare porzioni per un paio di persone.

Da Lidl trovi l'elettrodomestico dell'anno a meno di 50 euro
Da Lidl trovi l’elettrodomestico dell’anno a meno di 50 euro-Macitynet.it

È un prodotto particolarmente adatto per i single o per coloro che sono in coppia o la cui famiglia ha pochissimi membri. Nel mini forno ci sono due comodi ripiani, il che consente di riscaldare o cuocere più piatti allo stesso tempo. Usarlo è facile anche grazie a due spie luminose, rossa e verde, posizionate nella parte frontale del mini forno. Esse indicano lo stato di attività del prodotto.

Se la spia è rossa, significa che il mini forno si sta riscaldando ed è in funzione, mentre se è verde, significa che il prodotto ha raggiunto la temperatura impostata ed è possibile procedere con la cottura. Nella confezione vi sono una griglia e una teglia da forno, e se si vogliono preparare pietanze con una gustosa doratura o gratinate, esso si presta molto bene a questo scopo.

Pratico, funzionale e compatto, è un prodotto che mescola molto bene praticità e valide performance, a un prezzo economico. Il mini forno in questione è adatto chi cerca un forno supplementare o ha una cucina con spazi ridotti. Il prezzo è davvero invitante: solo 39.99€.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

Differenze MacBook Air - macitynet.it

Ancora Festa Prime per il MacBook Air M4, solo 949 €

Amazon sconta al super minimo il MacBook Air da 256 GB. Solo 949 euro per una macchina pronta per l'Intelligenza Artificiale, perfetta per tempo libero, intrattenimento, scrittura ed ufficio.
Articolo precedente
L’obiettivo di iPhone 18 copierà quello delle reflex
Articolo successivo
MacBook Pro 14″ M5 pronti per l’ordine su Amazon

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.