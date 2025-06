Da Nissan i nuovi veicoli elettrici leggeri Nanocar Silence S04

Nissan propone quattro nuovi modelli Nanocar Silence S04 affermando di voler adeguare la sua offerta di veicoli elettrici leggeri alle richieste del mercato per la mobilità cittadina e non solo. I modelli sono:

L6e “Unico”, entry level, con prezzi inferiori a 10.000 euro

Il modello L6e “Vivo”, di fascia alta

Il modello L7e “Plus” con migliorie tecniche rispetto alla versione 2024

Un nuovo modello Cargo in versioni L6e o L7e per le consegne dell’ultimo miglio e l’uso commerciale

L’annuncio dei nuovi modelli avviene proprio mentre Nissan e Silence celebrano un anno di partnership per la distribuzione delle vetture Silence S04 in Europa tramite la rete di concessionari Nissan, già attiva dal 2024 in Italia, Francia e Germania e di prossima attivazione in Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Norvegia, Danimarca, Regno Unito, Turchia, Polonia, Grecia e Irlanda.

La nuova gamma

Silence S04 L6e Unico

Silence S04 Nanocar L6e Unico offre fino a 100 km di autonomia e ora include una telecamera posteriore che facilita le manovre nei piccoli spazi. È la versione più accessibile della gamma, con prezzi inferiori a 10.000 euro.

Silence S04 L6e Vivo

Il modello premium Silence S04 Nanocar L6e Vivo è caratterizzato da miglioramenti tecnologici tra cui lo schermo TFT da 7 pollici, il sistema di frenata migliorato e un volante multifunzionale con controllo integrato delle chiamate in entrata e in uscita.

Entrambe le versioni L6e Unico e Vivo possono essere guidate a partire dall’età di 14 anni, hanno una potenza di 6 kW (8,2 CV) e una velocità massima autolimitata di 45 km/h.

Silence S04 L7e Plus

Il modello SilenceS04 Nanocar L7e Plus, aggiornato rispetto alla versione del 2024, ha una potenza di 14 kW (19 CV) e una velocità massima di 85 km/h, caratteristiche che lo rendono più adatto a strade più grandi e a lunghi spostamenti urbani. Tutti i modelli Silence S04 hanno una ricca dotazione di tecnologie per il comfort e la sicurezza.

Silence S04 sono le uniche vetture elettriche con batterie estraibili dotate di un proprio carrello che ne facilita il trasporto a casa o in ufficio. Tutte le batterie hanno una capacità di 5,6 kW e possono essere ricaricate tramite una comune presa domestica o presso le colonnine pubbliche dotate di presa in corrente alternata, con tempi per una ricarica completa che vanno dalle 7 alle 9 ore.

Tutte le versioni di Silence S04 sono equipaggiate con freni a disco sia anteriori che posteriori, per un’azione frenante sicura in qualsiasi condizione. Le auto sono dotate di cinture di sicurezza per entrambi gli occupanti e di un freno di stazionamento elettronico (EPB), per una maggiore comodità.

Comfort e praticità di guida sono garantiti da una ricca dotazione di bordo tra cui: impianto di aria condizionata, alzacristalli elettrici, impianto audio, comandi al volante e caricatore per smartphone. Le Silence S04 vantano il bagagliaio più ampio della categoria con 247 litri di capacità di carico.

Le vetture sono dotate di Bluetooth per la connessione con lo smartphone, per gestire le chiamate, gli itinerari di viaggio e la playlist musicale. L’app My Silence offre una serie di servizi digitali, tra cui l’accesso senza chiavi, la localizzazione del mezzo, il monitoraggio dell’autonomia e dello stato di carica della batteria. Sempre tramite app, è possibile connettersi con la community e condividere l’accesso al proprio veicolo utilizzando la chiave digitale, senza l’utilizzo di chiavi fisiche.

Nuovo modello Cargo

Il nuovo modello pensato per le aziende che operano in città è disponibile nelle versioni L6e e L7e, con un vano di carico di 414 litri. La vettura è ideale per le consegne dell’ultimo miglio, per le operazioni di assistenza tecnica e per usi commerciali leggeri nelle aree urbane.

Parte in Francia il servizio Battery as a Service (BaaS)

Da questa estate, a Parigi, sarà disponibile il servizio “Battery as a Service” (BaaS) grazie a quale sarà possibile sostituire le batterie scariche con batterie cariche in 30 secondi. Il servizio è gestito da Acciona e Nissan ed erogato nelle stazioni di scambio situate presso la rete Nissan che aderirà all’iniziativa, le stazioni di rifornimento e i parcheggi pubblici.

BaaS offre molteplici vantaggi, a partire dalla facilità di gestione dell’autonomia della propria vettura. Con la sostituzione delle batterie la massima percorrenza è completamente ripristinata in pochi secondi.

Inoltre, con BaaS il cliente acquista la vettura, ma non la batteria per la quale sottoscrive un abbonamento. Questo si traduce in un risparmio fino a 2.000 per le versioni con 2 batterie, oltre a non doversi preoccupare della loro manutenzione. Nissan e Acciona propongono il primo anno di abbonamento BaaS gratuito.

Attualmente, Silence dispone di 160 punti di scambio di batterie in aree strategiche intorno alle principali città e prevede di arrivare a più di 200 punti (in Spagna) entro la fine dell’anno.

