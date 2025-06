ChatGPT gratis ora ricorda le vostre preferenze, ecco come usarlo

OpenAI ha cominciato a distribuire anche agli utenti gratuiti di ChatGPT la funzione più ambiziosa del suo assistente di Intelligenza Artificiale: la Memoria, ovvero la capacità di ricordare dettagli rilevanti delle conversazioni precedenti e sfruttarli per fornire risposte più puntuali e precise.

La novità è importante perché fino a pochi giorni fa questa caratteristica era riservata solo a chi era abbonato ai piani Plus, Pro o Team, che potevano grazie ad essa consentire a ChatGPT di memorizzare dettagli su chi fa la domanda, che interessi ha, quali progetti segue. Queste informazioni sono poi usate per offrire risposte più pertinenti, su misura, contestualizzate.

Al contrario, senza Memoria ogni conversazione con ChatGPT iniziava da zero, con tutto quel che ne consegue per stile di scrittura, riferimenti, capacità di comprendere gli interessi.

Per fare qualche esempio: chi ha detto di essere vegetariano riceverà proposte senza carne anche senza specificarlo ogni volta. Chi sta imparando il francese potrà ricevere risposte in quella lingua per fare pratica. Chi lavora nel marketing vedrà adattare i contenuti al proprio ambito. E chi ha chiesto idee per il compleanno del partner potrà ottenere nuovi suggerimenti senza ripartire da zero.

In breve: ChatGPT comincia a comportarsi meno come un chatbot generico e più come un assistente personale che vi conosce. E questo vale ora anche per chi non paga.

Gratuita vs a pagamento: differenze

Vale la pena sottolineare che in ChatGPT la Memoria gratuita non è uguale a quella a pagamento. Nella versione gratuita ChatGPT può ricordare dettagli recenti (nell’arco di pochi giorni o settimane), non conserva memorie a lungo termine, le informazioni sono limitate e possono non essere sempre richiamate con precisione.

Non ci sono funzioni avanzate di organizzazione o Memoria “profilata”, ma solo la Memoria conversazionale. Invece nella versione Plus e Pro non solo la Memoria è più avanzata, ampia e persistente, ma ricorda istruzioni complesse, contesti ricorrenti, preferenze editoriali, progetti, relazioni, abitudini. In pratica costruisce un vero “profilo” personalizzato dell’utente nel tempo.

Come usare la Memoria di ChatGPT gratis

Per iniziare, bisogna verificare se la funzione è disponibile nel proprio account. Il rilascio è graduale: non tutti gli utenti gratuiti ce l’hanno già attiva.

Aprire ChatGPT da browser o app.

Andare su Impostazioni cliccando sull’icona del profilo in basso a sinistra.

cliccando sull’icona del profilo in basso a sinistra. Entrare nella sezione Personalizzazione > Memoria.

Se la voce compare, vuol dire che si è tra gli utenti abilitati. In Europa, la Memoria non è attiva di default: bisogna attivarla manualmente.

Attivare o disattivare la Memoria

Se per ragioni di privacy o perché non vi serve più desiderate disattivare la Memoria, potete farlo anche temporaneamente o definitivamente.

Attivare la funzione (attivare l’interruttore “Memoria salvata attiva”).

Usare l’opzione Chat temporanea (icona in alto a destra nella home) per aprire una conversazione “in incognito” che non verrà salvata.

Verificare cosa ChatGPT ricorda

Un trucco semplice per capire come funziona è chiedere direttamente: “Descrivimi sulla base della tua Memoria”. Il chatbot restituirà un profilo costruito in base ai dettagli più recenti che ha memorizzato. Va tenuto presente che per gli utenti gratuiti la Memoria è più “leggera”: non ricorda tutto e solo per un tempo limitato (di solito non oltre i sei mesi).

Gestire o cancellare le memorie salvate

In Impostazioni > Personalizzazione > Memoria > Gestisci Memorie si trova l’elenco delle informazioni memorizzate:

È possibile vedere quali dati sono stati salvati.

Si possono eliminare memorie singole.

Si può cancellare tutto e ripartire da zero.

Usare la Memoria in modo strategico

Per ottenere risposte più utili, conviene comunicare a ChatGPT alcune informazioni chiave: ad esempio che si sta seguendo una dieta senza glutine, che si lavora nel settore tech o che il proprio gatto mangia solo cibo umido. Più dettagli riceve, più saprà rispondere in modo mirato.

Come gestire la privacy

È del tutto legittimo avere qualche perplessità sull’idea che un’AI possa ricordare dettagli personali emersi nelle conversazioni. La sensazione di essere “letti tra le righe” può risultare invasiva. Proprio per questo, OpenAI ha previsto diversi strumenti per dare all’utente il pieno controllo della propria esperienza.

Disattivare l’uso delle conversazioni per l’addestramento

È possibile impedire che i dati delle chat vengano usati per migliorare il modello. Questo vale sia per la cronologia delle conversazioni sia per le memorie salvate. L’opzione si trova nelle impostazioni generali dell’account.

Usare le chat temporanee

Quando si vuole affrontare un argomento sensibile o semplicemente non si desidera che l’AI conservi nulla di quanto detto, basta cliccare in alto a destra sull’icona della Chat temporanea. La sessione si apre in una finestra separata, senza che nulla venga memorizzato.

Gestire o cancellare la cronologia

In qualsiasi momento è possibile:

Disattivare la cronologia delle conversazioni

Eliminare le memorie salvate

Cancellare singole chat o l’intero storico

Basta andare in Impostazioni > Personalizzazione > Memoria > Gestisci Memorie e scegliere cosa mantenere e cosa rimuovere.

Anche tra gli utenti Plus, c’è chi preferisce non attivare la Memoria. Per alcuni, vale la pena reinserire manualmente le informazioni, pur di non lasciare traccia. Ma resta il fatto che, nel disegno di OpenAI, la Memoria è una delle funzioni chiave verso una AI più personale e utile nel lungo periodo.

Con la Memoria cambia la relazione tra utente e AI

La Memoria trasforma ChatGPT: da risposte isolate a una presenza che impara e si adatta nel tempo. Anche se la versione gratuita resta limitata rispetto a quella di ChatGPT Plus, è già abbastanza per far intravedere quanto possa essere utile una AI che non parte sempre da zero. E se poi si cambia idea, basta un clic per tornare all’oblio.

