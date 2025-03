Da SBS gli accessori Flexi intelligenti e pieghevoli per chi viaggia

Pubblicità

Non è l’utente a doversi adattare agli accessori ma esattamente il contrario: caricatori, cavi e dock della serie Flexi dell’italiana SBS sono nati e progettati con questa filosofia, rispondendo a richieste essenziali per gli utenti in movimento.

Tutti includono un elemento pieghevole che li rende più compatti e permette di risparmiare spazio prezioso in valigia, in borsa o nello zaino durante viaggi e spostamenti. Risultano così più pratici e anche più sicuri, perché il design pieghevole riduce usura e urti.

Si parte dal cavo SBS Flexi con due connettori USB-C (19,99 euro), di cui uno è pieghevole. In questo modo si adatta alla posizione dello smartphone, che sia dritto o inclinato: senza contorsioni il filo è soggetto a meno usura e dura più a lungo.

Invece SBS Flexi Wall Charger è un compatto e sottile caricatore da parete, dotato di presa pieghevole per la corrente elettrica. È spesso solamente 3 cm, offre una porta USB e una porta USB-C ed è proposto in due modelli da 20W (29,94€) per smartphone e da 64W (59,95€) anche per tablet e computer portatili.

Oltre alla presa di corrente pieghevole, SBS Hybrid Power Bank (59,95€) integra un cavo USB-C e una ulteriore porta USB-C per ricaricare due dispositivi in contemporanea. L’ibrido nel nome è in riferimento alla doppia funzione, questo accessorio infatti funge sia da batteria (5.000 mAh) che da caricatore PowerDelivery da 20W.

Con un tocco il display mostra la carica rimanente. Estratta la spina pieghevole e collegato l’accessorio nella presa a parete, si ricarica la batteria e alimenta due dispositivi.

Infine SBS Power Dock 3 in 1 (149,99€) da chiuso è ultra compatto, ma aprendolo si ottiene una base di ricarica per smartphone, smartwatch e auricolari. Un solo accessorio per ricaricare tutti i dispositivi in viaggio: supporta la tecnologia Qi2 per ricaricare fino a 15W nella base wireless, mentre le basi per Apple Watch e AirPods caricano a 5W ciascuna.

LE novità SBS Flexi sono disponibili sul sito e negozio del costruttore. Alcuni prodotti SBS si possono comprare anche nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.