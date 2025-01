Il CES 2025 profuma di Italia con le novità tech di SBS

Pubblicità

Dopo Barcellona l’italiana SBS specializzata nel settore degli accessori tecnologici e volata a Las Vegas in occasione del CES 2025, uno degli eventi più significativi a livello globale nel campo dell’innovazione tecnologica.

Si tratta di un passo fondamentale per l’internazionalizzazione del brand, che mira a consolidare la propria presenza in tutto il mondo attraverso prodotti che offrono soluzioni non solo tecnologiche, ma anche sostenibili e di design.

Le novità “energetiche”

Il settore principale è quello della gestione dell’energia, per il quale ha presentato la linea Power Control, che si fa forte di tecnologie avanzate come il power monitoring e il capacity tracking così da monitorare in tempo reale la potenza erogata e la carica residua.

Di questa linea fanno parte i caricabatterie da 30W, 45W e 65W pensati per la ricarica di smartphone, tablet e computer portatili; mentre i power bank, con capacità comprese tra i 10.000 mAh e i 20.000 mAh, puntano a mantenere vivi i dispositivi in mobilità, agevolati anche dall’integrazione di un cavo USB-C.

Questi accessori godono della tecnologia Qi2 e del Magnetic Power Profile grazie al quale i dispositivi si allineano perfettamente ai caricabatterie per migliorare l’efficienza e la stabilità della connessione.

Interessante la Wireless Charger Station 3-in-1, una delle soluzioni più avanzate mostrate in fiera: con tre postazioni di ricarica, può ricaricare simultaneamente smartphone, auricolari e smartwatch con potenze rispettivamente di 15W, 3W e 3W.

Per chi cerca una soluzione più essenziale c’è invece la Wireless Charger Station 2-in-1 che ricarica a 15W per smartphone e a 3W un paio di auricolari.

Tra le powerbank più curiose segnaliamo il Frezee Mag Power Bank che integra una ventola di raffreddamento per prevenire il surriscaldamento durante la ricarica wireless e il Power Bank Slim che invece si distingue per il design elegante e la finitura in alluminio.

L’impegno verso la sostenibilità di cui facevamo cenno in apertura è evidenziato dall’utilizzo di materiali certificati GRS, che sono appunto eco-sostenibili e perciò permettono di ridurre l’impatto ambientale. Altro passo importante verso questa direzione è dato dalla certificazione di produzione di cover Made in Europe.

Protezione e tracking: le altre novità

Grazie alla collaborazione con D3O, l’azienda ha inoltre ampliato la gamma di accessori per smartphone fatta di cover protettive, vetri per fotocamera e nuovi materiali D3O per iPhone 16 che come sappiamo sono pensati per offrire una protezione superiore dagli impatti.

Il brand PURO, di proprietà di SBS da poco più di due anni, ha invece lanciato una nuova collezione di accessori per iPhone 16, tra cui cover e caricatori che si abbinano alle nuove colorazioni del dispositivo. A completare l’offerta, anche cinturini per Apple Watch e il powerbank Mini Power Mag compatibile con MagSafe.

Nuovi infine il Track My Circle e il Track My Card, due soluzioni per localizzare oggetti come chiavi, borse e portafogli sfruttando la compatibilità con la tecnologia Find My di Apple.

