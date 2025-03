Windows 11 spiega perché il tuo PC è limitato

Pubblicità

Microsoft sta lavorando su una funzionalità per Windows 11 che consentirà agli utenti di comprendere la causa dei problemi di prestazioni nell’hardware del PC, dovuti ad esempio alla presenza di poca memoria RAM o alle prestazioni della GPU.

Nell’ultima versione Preview di Windows 11 (build inviate in anteprima ai beta tester) Microsoft ha predisposto una sezione FAQ (le domande che vengono più frequentemente poste dagli utenti) nelle Impostazioni con risposte che riguardano la memoria della GPU, la RAM di sistema e anche sulle specifiche del PC.

La novità è presente nell’ultima versione di Windows 11 distribuita nel canale Dev, rilasciata la scorsa settimana. Microsoft non aveva in precedenza riferito di questa novità, ma la FAQ sull’hardware può essere interessante per consentire agli utenti di comprendere alcune problematiche relative alle prestazioni. È probabile che in futuro altre FAQ si aggiungeranno a questo primo elenco che per il momento compare su sistemi con caratteristiche hardware limitate.

Microsoft indica come requisiti minimi per Windows 11 una CPU a 64Bt da 1 gigahertz (GHz) con 2 o più core, 4GB di RAM e un dispositivo di archiviazione da 64GB ma per usare bene il sistema operativo è sicuramente meglio un PC con processore recente 16GB di RAM e una scheda video in grado di garantire prestazioni adeguate.

Microsoft include nel sistema operativo strumenti che consentono di valutare la capacità dell’hardware e del software del computer, fornendo un punteggio che ne rappresenta le prestazioni, valutando i componenti del sistema usando una scala che permette a valutare la capacità del personal computer di gestire determinati software e a identificare potenziali colli di bottiglia. È possibile eseguire questo strumento anche su Windows 11:

Fate click sul pulsante Start Scrivete “cmd” (senza virgolette) e nella sezione che compare a destra nella finestra scegliete “Esegui coma amministratore” Fate click su “Si” per confermare l’apertura del prompt dei comandi Scrivete “winsat formal” (senza virgolette) e premete Invio: verranno mostrati dettagli relative alle prestazioni di CPU, GPU, ecc.

Ricordiamo che con i computer portatili il comando funziona solo se questi sono collegati all’alimentazione. Negli scorsi giorni, in adempimento alle normative UE, Microsoft ha eliminato l’alimentatore nelle confezioni di vendita di alcuni Surface.