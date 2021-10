Da Xiaomi la geniale saponetta infinita a meno di 5 euro

Se è vero che, spesso, le idee più semplici sono le più geniali, questa volta Xiaomi l’ha fatta davvero grossa. Jordan & Judy, brand dell’ecosistema Xiaomi, presenta una speciale saponetta in silicone, che si ricarica con sapone liquido, e che potrà essere utilizzato infinite volte. Si acquista direttamente a questo indirizzo a meno di 5 euro.

Ovviamente, come tutte le periferiche appartenenti all’universo Xiaomi, anche questa speciale saponetta realizzata da Jordan & Judy si lascia ben apprezzare. Look minimale e moderno, in grado di adattarsi in qualsiasi bagno moderno e minimale. Peraltro, incluso in confezione un piccolo piattino per adagiarvi sopra la saponetta quando non viene utilizzata.

Essenzialmente si tratta di un piccolo guscio in silicone, che simula una vera saponetta. La particolarità sta nel fatto che la si ricarica con sapone liquido e, successivamente, la si può strofinare tra le mani, come se si trattasse di una normale saponetta.

Peraltro, è più igienica di una normale saponetta, perché ad ogni lavaggio la si può sciacquare, ed eliminare i residui del sapone precedentemente utilizzato. La si ricarica in un attimo, grazie al tappo presente nella parte superiore. E’ spessa circa 4 centimetri, mentre altezza e altezza corrispondono a circa 10 centimetri. Insomma, la sensazione è quella di avere tra le mani una morbida saponetta, da strizzare mentre ci si lava.

Si tratta davvero di una chicca, sia dal punto di vista funzionale, che da quello estetico. E cosa davvero pochissimo. Al momento, grazie ai vari sconti proposti sul sito, la portate a casa a meno di 5 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.