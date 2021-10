Sport Photography Museum, l’arte della fotografia sportiva va in scena a Milano

Esprimere il valore della fotografia sportiva non solo dal punto di vista documentativo, ma anche e soprattutto culturale, «perché lo sport è occasione di scambio politico-sociale ed etico; è promozione di sani stili di vita, diritto alla salute e uguaglianza». E’ questo che ha spinto Alessandro Trovati, fotografo sportivo internazionale nonché Canon Ambassador dal 2017 insieme a Federicapaola Capecchi, curatrice di fotografia e coreografa, a mettere in piedi lo Sport Photography Museum a Milano presso la sede della Casa Museo Spazio Tadini in via Niccolò Jommelli 24.

Una realtà unica in Europa che mira a valorizzare in termini autoriali questo genere fotografico, già molto amato, con la speranza che possa diventare un punto di riferimento per la ricerca, la formazione, la storia, la conservazione e la stampa, ma soprattutto, per l’approfondimento e l’archiviazione della fotografia sportiva.

Il museo ha aperto le porte al pubblico giovedì scorso, il 21 ottobre, con la Mostra Permanente di Alessandro Trovati: un percorso narrativo attraverso il suo bianco e nero e il suo colore, con gli scatti di Mohammed Farah e Usain Bolt (Rio 2016), Yuri Chechi (Atene 2004), Simone Beals (Rio 2016), Michael Fred Phelps, Sofia Goggia (Pyeongchang 2018), l’Hockey femminile (Londra 2012), il nuoto sincronizzato – solo per citarne alcuni. Parallelamente è stato ospitato un piccolo omaggio “Hall of fame” ad alcuni scatti che hanno fatto la storia di fotografi sportivi come Cesare Galimberti, Armando Trovati, Carlo Borlenghi, Giancarlo Colombo, Ercole Colombo.

Ovviamente non è finita qui: il calendario di iniziative ed eventi ospita dal 26 febbraio 2022 al 23 marzo 2022 la Mostra Personale di Samo Vidic, fotografo sportivo sloveno e Canon Ambassador che dal 2005 scatta per RedBull, girando il mondo e fotografando i migliori atleti del mondo. Per dire, le sue foto sono apparse sulle riviste più prestigiose del mondo, come Outside, L’Equipe e ESPN.

Chi fosse intenzionato a visitare il museo può farlo il mercoledì, il giovedì e il sabato dalle 15:30 alle 19:30, oppure il venerdì dalle 16:30 alle 21:00. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale.