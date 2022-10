Dal 28 al 30 Ottobre super offerte Home Teather Sonos online e nei negozi

Vi abbiamo parlato più volte sul nostro sito della modularità del sistema multi-room di Sonos che è in grado di allestire una varietà incredibile di configurazioni anche per l’home teather nel vostro salotto combinando Soundbar (ARC, Beam 2 e Ray), Subwoofer (Sub e Sub mini), Speaker per i canali surround con i Sonos One e Sonos SL e pure con gli speaker IKEA by Sonos.

Per soli 3 giorni molte queste combinazioni sono in sconto con abbinamenti che vi permetteranno di ottenere il miglior rapporto prezzo-prestazioni grazie anche alla possibilità di gestire la migliore equalizzazione per il vostro ambiente con la tecnologia TruPlay che utiizza iPhone e iPad per analizzare il vostro punto di ascolto e tutto ciò che lo circonda.

Dal 28 al 30 Ottobre è possibile risparmiare il 20% sul un set per home theater su sonos.com e rivenditori selezionati.

Ecco alcune combinazioni

450 euro di sconto sul set Sonos Arc 5.1 set (ora 1796 euro) che include Sonos Arc, 2 x Sonos One SL + Sub (Gen 3).

sul set (ora 1796 euro) che include Sonos Arc, 2 x Sonos One SL + Sub (Gen 3). 350 euro di sconto sul set Sonos Arc 3.1 (ora a 1498 euro) che include Sonos Arc + Sub (Gen 3).

sul set (ora a 1498 euro) che include Sonos Arc + Sub (Gen 3). 300 euro di sconto sul set surround Sonos Arc (ora 1097 euro), che include Sonos Arc + 2 x Sonos One SL.

sul set surround (ora 1097 euro), che include Sonos Arc + 2 x Sonos One SL. 200 euro di sconto sul set di Sonos Beam (Gen 2) (ora 697 euro), che include Sonos Beam (Gen 2) + 2 x Sonos One SL.

Per tutte le configurazioni scontate disponibili potete partire dalla pagina di offerte del sito Sonos italiano da cui potete effettuare gli acquisti online oppure rivolgervi ad uno dei negozi che partecipano all’iniziativa come quelli di Juice che dispone di tanti punti vendita nel nostro paese.

Potete acquistare le combinazioni in sconto di Sonos presso Juice partendo da questa pagina.