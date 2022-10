All You Need is iPhone è lo spot dedicato a Fitness+ di Apple

Apple ha condiviso un nuovo spot dedicato a Fitness+, app che da iOS 16 è disponibile anche su iPhone, e aiuta le persone a monitorare e raggiungere i propri obiettivi di fitness anche se non hanno Apple Watch.

Su iPhone è possibile impostare un obiettivo Movimento personale, controllare i trend e condividere le attività svolte per trovare ancora più motivazione. I sensori di movimento in iPhone monitorano passi, distanza e rampe di scale per fare una stima delle calorie attive bruciate. Anche gli allenamenti completati in app di terze parti contribuiscono alla chiusura dell’anello Movimento. Il nuovo widget dell’app Fitness per la schermata di blocco mostra a colpo d’occhio i progressi dell’anello Movimento, i passi e la distanza.

Con iOS 16.1, Fitness+ è supportato su iPhone anche senza Apple Watch. Dal telefono è possibile abbonarsi e accedere a più di 3000 sessioni di allenamento e meditazione. Sono mostrate indicazioni del team di trainer, consigli e timer, e conl’anello Movimento dell’app non si perdono mai d’occhio gli obiettivi di fitness giornalieri.

Con l’Apple Watch si possono visualizare dettagli relativi alla frequenza cardiaca, barra performance, anelli Attività e informazioni sul proprio allenamento in tempo reale.

Su Fitness+ si trova un grande catalogo di contenuti er il fitness e il benessere, e ogni settimana nuovi workout e sessioni di meditazione da 5 a 45 minuti.

Ogni allenamento può essere adattato ai proprio ritmi: l’utente può scegliere se dedicarsi a un’attività mai provata o puntare a nuovi record personali.

Acquistando iPhone, Apple Watch, iPad o Apple TV, chi si iscrive la prima volta può sfruttare Apple Fitness+ gratis per 3 mesi;Poi l’abbonamento costa solo € 9,99 al mese o € 79,99 all’anno.