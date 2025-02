DIY Box la powerbank immortale a solo 1 €

Pubblicità

Non sarà la più performante, ma è sicuramente la più durevole: DIY Box è la powerbank che non muore mai perché anziché avere le batterie saldate ne usa di sostituibili. Se vi piace l’idea allora questo è il momento migliore per comprarla perché grazie ad un’offerta speciale la pagate solo 1 Euro.

Al suo interno troviamo lo spazio per poter installare tre batterie ricaricabili di tipo 18650: questo significa che possiamo acquistarle dove più ci fa comodo e quando perdono vitalità, basta sostituirle per avere una powerbank performante come la prima volta.

Questa “custodia” che andrete ad acquistare vi permette di usare queste batterie per ricaricare fino a due dispositivi contemporaneamente tramite le due uscite USB-A che erogano al massimo 2 A. Parliamo quindi di ricariche buone per un iPad ma comunque non velocissime, tuttavia per la sua natura si tratta di un accessorio utile specialmente in situazioni di emergenza.

Non serve rimuovere le batterie 18650 per ricaricarle perché questo accessorio, oltre che per distribuire energia, è progettato anche per prenderla tramite la presa microUSB o la USB-C incorporate, entrambe comunque che assorbono massimo 2 A, quindi anche qui parliamo di una ricarica abbastanza veloce ma non di ultima generazione.

È piuttosto compatta (misura circa 9 x 8 x 2,5 centimetri) ed esteticamente anche abbastanza semplice, con una sezione in plastica trasparente che lascia intravedere parte della circuiteria interna.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.