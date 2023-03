8 modi per usare lo scanner LiDAR di iPhone e iPad

Apple ha integrato lo scanner LiDAR nelle generazioni più recenti di Phone Pro e iPad Pro, offrendo funzioni evolute di rilevamento della profondità. LiDAR è l’acronimo di Light Detection and Ranging, ed è un sistema che permette di determinare la distanza di un oggetto o di una superficie utilizzando un impulso laser.

Lo scanner in questione offre capacità prima impensabili per un dispositivo mobile. Funziona in ambienti chiusi come all’aperto e consente di misurare la distanza dagli oggetti circostanti fino a 5 metri eseguendo una lettura a livello di fotone e a velocità nell’ordine dei nanosecondi.

Per gli sviluppatori, Apple mette a disposizione dei framework di profondità che consentono di combinare i punti di profondità misurati dallo scanner LiDAR con i dati inviati dalle fotocamere e dai sensori di movimento, sfruttando anche gli algoritmi di computer vision sul chip più recenti per rilevare con maggiore precisione i dettagli di una scena.

Quali iPhone e iPad integrano lo scanner LiDAR?

Offerto dal 2020, lo scanner in questione è integrato in: iPhone 12 Pro e Pro Max, iPhone 13 Pro e Pro Max, iPhone 14 Pro e Pro Max ma anche negli iPad Pro 2020, 2021 e 2022 da 11″ e 12,9″.

Quali app consentono di sfruttare lo scanner LiDAR?

Il LiDAR è utile per funzionalità quali la modalità notte (per scattare foto quando la fotocamera rileva un ambiente poco illuminato), ma anche nell’ambito della Realtà Aumentata per consentire, ad esempio, di posizionare mobili e altri oggetti virtuali in una stanza. Di seguito trovate una piccola selezione di app che sfruttano lo scanner LiDAR (ma potete scovarne molte altre cercando la parola chiave “LiDAR” nell’App Store).

L’app Fotocamera

È l’uso più banale ma l’app Fotocamera di serie nell’iPhone e nell’iPad consente di scattare foto tenendo conto anche dello scanner LiDAR per mettere a fuoco velocemente, misurare la distanza della luce e usare le informazioni sulla profondità dei pixel in una scena: basta puntare e scattare, ci pensa l’app a sfrutttre, quando necessario, lo scanner in questione.

L’app Metro

L’app Metro (se non è presente sul vostro iPhone/iPad potete scaricarla gratis dall’App Store), consente di misurare le dimensioni degli oggetti reali; l’app di Apple usa la tecnologia di realtà aumentata (AR) consentendo di trasformare il proprio dispositivo in uno strumento di misurazione.

È possibile misurare le dimensioni degli oggetti, rilevare automaticamente l’ingombro degli oggetti rettangolari e salvare una foto della misurazione come riferimento.

Con gli iPad e gli iPhone più recenti (quelli con scanner LiDAR) è possibile misurare gli oggetti più facilmente grazie alle guide visibili, misurare la statura di una persona e vedere la cronologia delle misurazioni. La misurazione della statura di una persona è automatica: quando l’app Metro rileva una persona nel mirino, ne misura automaticamente la statura dai piedi fino alla testa, capelli e copricapo compresi. È possibile toccare il pulsante Otturatore per scattare una foto alla persona con la misurazione della statura e poi usare Modifica sulla foto, salvarla e condividerla. Sugli iPad e iPhone più recenti le guide aiutano a misurare anche altezza, larghezza e profondità di mobili, ripiani e altri oggetti in modo facile e preciso.

L’app di IKEA

L’app IKEA Place (gratis sull’App Store) consente di sfogliare il catalogo con mobili e altri oggetti (sedie, letti, scrivanie, divani, specchi, librerie, ecc.); è possibile scegliere l’oggetto di proprio interesse e capire come apparirà nel nostro ambiente; è possibile spostare l’oggetto virtuale. riposizionarlo, ecc.

Scansionare in 3D una stanza o un ambiente



Una curiosa app per la scansione di stanze, utile per chi si diletta con il fai da te. Canvas: LiDAR 3D Measurements consente di registrare un account gratuito, avviare un progetto, specificare un nome e catturare qualsiasi angolo e anfratto di una stanza; dopo la scansione, è possibile visualizzare il risultato e salvarlo in un formato utilizzabile con app quali Revit, SketchUp, Chief Architect o AutoCAD. Altra app simile è 3d Scanner App di Laan Labs, utile per creare mappe tridimensionali

Individuare oggetti nell’ambiente

Seeing AI è un’app di Microsoft dedicata a persone con disabilità visive. L’app si scarica gratis dall’App Store e consente di trasformrea l’ambiente circostante in un’esperienza completamente uditiva grazie al Cloud e all’intelligenza artificiale. attraverso la fotocamera dello smartphone e l’Intelligenza Artificiale, Seeing AI fornisce informazioni su tutto ciò che c’è intorno all’utente, descrivendo con messaggi audio ciò che le persone non riescono a vedere.

L’uso è semplice: facendo leva sulla fotocamera del proprio dispositivo mobile, l’app può leggere un testo – sia scritto a mano sia stampato – identificare per esempio un cartello stradale, descrivere ciò che ci circonda indicando la distanza tra gli elementi inquadrati, distinguere i colori, riconoscere il valore delle banconote. Grazie alla funzionalità di riconoscimento facciale, Seeing AI è anche in grado di descrivere l’aspetto fisico di una persona e di riconoscere i volti amici.

Da oggetto a modello 3D

Scaniverse – 3D Scanner è un’app che consente di catturare in 3D un oggetto reale; si seleziona la dimensione dell’oggetto da scansionare (piccolo, medio, grande), si muove il telefono intorno all’oggetto e al termine, esportare il modello in formati 3D quali OBJ, FBX, USDZ, e LAS, utilizzabili anche in software quali Blender, Maya e “motori” per giochi quali Unity e Unreal Engine.

Giochi

Esistono vari giochi che consentono di sfruttare lo scanner LiDAR. Angry Birds AR: Isle of Pigs è un’avventura in Realtà Aumentata (AR) con 40 diversi livelli. È possibile muoversi fisicamente tra le strutture sovrapposte agli oggetti del proprio ambiente per scovare punti deboli e angoli ideali per i lanci più precisi, ma anche per trovare sorprese nascoste per sfidare i maiali verdi, ottenere più punti e sbloccare contenuti. È possibile aumentare o ridurre lo spazio di gioco per adattarlo al nostro e personalizzare così l’esperienza di gioco. Altri giochi interessanti che sfruttano lo scanner LiDAR, ricordiamo ARia’s Legacy – AR Escape Room, ma anche AR Robot e, poi, Defend It! AR, e Alice in Wonderland AR quest.

Rilevare le persone attorno

Sui dispositivi con lo scanner Lidar è possibile utilizzare l’app Lente (di serie in iOS) per rilevare le persone attorno a noi, un aiuto per ciechi o ipovedenti per mantenere una distanza fisica o sociale con gli altri. Quando rileva persone nelle vicinanze, l’iPhone può avvisare l’utente tramite suoni, voce e feedback aptico. Il feedback diventa più frequente quando la persona si trova più vicino a noi. Per attivare questa funzione basta toccare Impostazioni e da qui “Rilevamento persone” per personalizzare le opzioni: Unità (metri o piedi), Distanza, Tonalità suoni e Feedback (sonoro, vocale e aptico). Per rilevare le persone vicine, bisogna aprire l’app Lente, toccare il pulsante “Modalità di rilevamento” e quindi il pulsante “Rilevamento persone”.