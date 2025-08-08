Con DaVinci Resolve 20.1 ancora più facile creare video per Vision Pro

Blackmagic Design ha rilasciato DaVinci Resolve 20.1, un aggiornamento importante che supporta i flussi di lavoro Apple Immersive Video su DaVinci Resolve Studio per macOS. Le nuove funzionaòità consentono ai filmmaker di montare, correggere il colore, aggiungere effetti visivi, mixare l’audio spaziale e consegnare i file Apple Immersive Video catturati con la nuova camera Blackmagic URSA Cine Immersive.

È possibile abilitare panning, inclinazione e rotazione per monitorare le clip sui monitor 2D oppure trasmetterle direttamente su Apple Vision Pro, quella che BlackMagic presenta come “un’esperienza di montaggio totalmente immersiva”.

DaVinci Resolve 20.1 è disponibile per il download dal sito di Blackmagic Design. GLi svilupppatori riferiscono che si tratta della prima soluzione al mondo a offrire montaggio, colore, VFX, post audio e consegna per Apple Immersive Video. Supporta la decodifica e la riproduzione dei file stereoscopici Blackmagic RAW 8K a 90 fps catturati dalla camera URSA Cine Immersive, e offre un flusso di lavoro completo, dal montaggio alla riproduzione su Apple Vision Pro.

Strumenti standard e non solo

È possibile usare strumenti ormai standard nel settore, aggiornati per gestire il video 3D immersivo. Le nuove impostazioni di progetto includono l’opzione Apple Immersive Video in ogni pagina, con un nuovo visore per video immersivo che consente di visualizzare il lavoro sui monitor standard, un editor ottimizzato per audio spaziale e vari modi per rivedere ed esportare Apple Immersive Video su Apple Vision Pro.

La pagina Edit permette di lavorare con i file della camera URSA Cine Immersive come qualsiasi file 2D grazie alla familiare interfaccia “drag and drop” (trascina e rilascia). Il nuovo visore mostra il video immersivo nativo, convertito in LatLong o in una finestra sulla quale fare panning a schermo. È anche possibile aggiungere una traccia di sfondo di 360º visibile al di fuori dell’immagine immersiva proiettata.

Nella pagina Color si possono utilizzare tutti gli strumenti di correzione colore primaria e alcuni strumenti di correzione colore secondaria con i file di URSA Cine Immersive. I nuovi strumenti della tavolozza 3D, come Maschera bordi, consentono di regolare il campo visivo catturato da URSA Cine Immersive per escludere microfoni o altri oggetti visibili nell’inquadratura. Con lo strumento Maschera bordi si addolcisce la transizione tra lo spazio proiettato e lo sfondo.

Ora nella pagina Fusion si possono creare titoli e grafiche broadcast in 3D che si muovono lungo tutto il campo visivo, e lavorare con i file USD per ottenere effetti visivi nel video immersivo. Sono stati, inoltre, aggiornati vari strumenti di sostituzione e distorsione. Si possono mixare e masterizzare tracce audio immersive Apple Spatial Audio Format (ASAF).

Fairlight consente operazioni native e completamente integrate con bus ambisonici fino a 7 livelli, oggetti e canali. L’area Panning 3D è stata ottimizzata per il formato ASAF e permette di posizionare i suoni praticamente in qualunque punto dello spazio 3D, con opzioni per la posizione e l’orientamento degli oggetti e per la simulazione dell’ambiente. Si possono inoltre importare e remixare formati audio 3D esistenti nel formato ASAF per Apple Vision Pro.

Anche le pagine Media e Delivery sono state aggiornate per includere predefiniti per l’esportazione di Apple Immersive Video. Questi predefiniti sono utili per renderizzare i progetti immersivi come qualsiasi altro progetto, e poi basterà trascinare e rilasciare il file renderizzato con l’utility’Apple Immersive Video Utility per macOS. In questo modo il video immersivo è pronto per essere trasmesso su Apple Vision Pro. È anche possibile renderizzare un pacchetto ProRes per visualizzarlo mediante Apple Compressor.