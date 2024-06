Blackmagic Design, primo sistema per produrre video immersivi di qualità cinematografica per Vision Pro

Pubblicità

Blackmagic Design ha presentato un sistema completo per produrre Immersive Video di qualità cinematografica per Apple Vision Pro.

Blackmagic URSA Cine Immersive è indicata come la prima camera in commercio al mondo progettata per catturare Immersive Video.

Apple Immersive Video è un nuovo formato che sfrutta il video 8K 3D con un campo visivo di 180º e audio spaziale, formato pensato per “trasportare il pubblico al centro della storia”.

Blackmagic Design ha anche annunciato un aggiornamento di DaVinci Resolve, software di post produzione che offrirà la possibilità di montare video immersivi.

Il sistema vanta ottiche fisse su misura integrate nel corpo macchina, appositamente ideate per Apple Immersive Video. Il sensore raggiunge una risoluzione di 8160 x 7200 per occhio con sincronizzazione a livello dei pixel e ben 16 stop di gamma dinamica, permettendo di filmare contenuti cinematografici immersivi in stereoscopico 3D a 90 fps in un singolo file.

Il sistema di ottiche su misura è appositamente progettato per il sensore ad ampio formato di URSA Cine. Il produttore riferisce che Al momento della fabbricazione la lettura e l’archiviazione dei dati di posizione risultano estremamente accurate. I dati delle ottiche immersive – mappati, calibrati e salvati per ciascun occhio – arrivano alla post produzione integrati nel file Blackmagic RAW.

Sarà possibile montare i video immersivi con una versione aggiornata di DaVinci Resolve. Un nuovo viewer per video immersivo abiliterà l’utilizzo di panning, inclinazione e rotazione per monitorarlo sui monitor 2D o su Apple Vision Pro per un’esperienza di montaggio totalmente immersiva. BlackMagic spiega ancora che gli editor r avranno a disposizione file master puliti perché le transizioni renderizzate da Apple Vision Pro si potranno bypassare utilizzando i metadati FCP XML. I predefiniti di esportazione permetteranno di consegnare un pacchetto visualizzabile direttamente su Apple Vision Pro.

Il corpo camera bilanciato è costituito da uno chassis in lega di magnesio resistente e rivestito in un composto in fibra di carbonio e policarbonato leggero, indicato come ideale per agevolare movimenti rapidi sul set. Non mancano connessioni 12G SDI, 10G Ethernet, USB-C, audio XLR e molto altro. Il monitor richiudibile offre un display HDR 5″ da un lato e un LCD di stato a colori dall’altro. Il lato destro della camera ospita un secondo display touchscreen HDR da 5″ con una serie di controlli dedicati, che consente agli operatori di lavorare intorno alla camera senza bisogno di un monitor esterno.

Sul retro della camera è presente un connettore Lemo a 8 pin che funziona con le fonti di alimentazione da 24V e 12V, facilitando l’uso di alimentatori, batterie e accessori esistenti. Include inoltre un potente alimentatore da 250W e una piastra per batteria B-Mount che consente di adoperare un’ampia gamma di batterie ad alto voltaggio di marchi come IDX, Blueshape, Core SWX, BEBOB e molti altri. Per una rapida configurazione la camera ha in dotazione una maniglia superiore, antenne per il WiFi ad alta velocità, una base di supporto, un alimentatore da 24V e una piastra per batteria B-Mount ad alto voltaggio.

Blackmagic URSA Cine Immersive integra di serie un archivio di 8TB che consente di registrare direttamente nel Blackmagic Media Module incluso e di sincronizzare i file su Blackmagic Cloud o nei bin di DaVinci Resolve in tempo reale.

Blackmagic URSA Cine Immersive e l’aggiornamento di DaVinci Resolve saranno disponibili entro fine anno. I prezzi non sono stati comunicati.